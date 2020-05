AUER Packaging sucht 20 Tester für die #XROCXperience

Fotografen, Drohnen-Besitzer und Outdoor-Liebhaber haben bis zum 31. Mai die Chance, sich als einer von 20 XROC-Testern zu bewerbern und Teil der #XROCXperience zu werden.

Egal ob bei Drohnenaufnahmen der Natur vor der Haustür oder beim Entdecken von leeren Städten – der XROC ist der ideale Begleiter für jedes Outdoor-Abenteuer und bietet sicheren Schutz für hochwertiges Equipment.

AUER Packaging stattet alle Tester genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten aus: Ob groß oder kompakt, Blutorange oder Anthrazit, Würfelpolster oder Fächereinsatz – die Tester entscheiden welcher XROC zu ihrer Mission passt!

Das Besondere am XROC? – Staub und Wasser bleiben draußen. Außerdem schützt er seinen Inhalt auch vor extremen Temperaturen. Und er ist so leicht wie kein Zweiter auf dem Markt. Produziert wird der XROC übrigens komplett in Deutschland.

Was es heißt bei der #XROCXperience dabei zu sein

Ab dem 15. Juni haben die XROC-Tester vier Wochen Zeit, den Schutzkoffer von AUER kennenzulernen. Dazu müssen sie nur den Fragebogen ausfüllen, Daumen drücken und AUER Packaging sendet ihnen ihr individuelles XROC-Test-Paket zu.

Als Unterstützung bekommen alle Tester zu ihrer XROC-Auswahl ein exklusives Testmanual, das sie während der vierwöchigen Test-Phase begleitet.

Der folgende Fragebogen dient als Bewerbung für die #XROCXperience:

https://xperience.xroc.com

Zum Unternehmen

Die AUER Packaging GmbH mit Hauptsitz in Amerang (Oberbayern) ist auf die Produktion und den Vertrieb von Transport- und Lagerbehältern aus Kunststoff spezialisiert. Das Unternehmen bietet branchenübergreifend hochwertige Produkte für die Lagerung und den Transport von festen und flüssigen Materialien in jeglicher Größe. Das Lieferprogramm reicht von Sichtlagerkästen, Regal- und Materialflusskästen (C-Teile) für Regallager über runde oder ovale Container für die Chemie- und Lebensmittelindustrie bis hin zu stapelbaren KLT-Behältern, Großladungsträgern, Eurobehältern, Systemboxen, Schutzkoffern sowie Paletten in diversen Größen und Ausführungen. Die AUER Packaging GmbH blickt seit Jahren auf ein konstantes, 2019 auf ein starkes Wachstum zurück. Das Unternehmen produziert pro Jahr rund 42 Millionen Kunststoffbehälter. Zu den Kunden zählen u.a. Audi, BMW, Mercedes-Benz, Bosch sowie VW. Modernste Technik und hochqualifizierte Mitarbeiter sind der Garant für eine effiziente Produktion, ausschließlich “Made in Germany”. Der Jahresumsatz lag im Jahr 2019 bei 100 Mio. Euro.

https://www.auer-packaging.com/de/de/

Firmenkontakt

AUER Packaging

Tamara Stegmaier

Gerokstraße 4

70188 Stuttgart

+49 711 664 7597 12

t.stegmaier@panama-pr.de

https://www.auer-packaging.com/de/de/

Bildquelle: © AUER Packaging / Joni Herdinger