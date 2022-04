Auf dem Weg in eine bessere Zukunft /April 2022

Hintergrundinformationen aus der Wandelbewegung

Wie kann es mit unserer Welt sinnvoll weitergehen?

Wie kann eine umwelt- und zukunftsverträgliche Lebensweise aussehen?

Seit vielen Jahren sammelt ökoligenta dazu Informationen von

Akteuren der anstehenden sozial-ökologischen Transformation.

Die Informationen des Wandel-Newsletters bilden jeweils

spannende und diesbezüglich relevante „Funde“ des letzten Monats ab.

Den vollständigen Wandel-Newsletter (sowie sämtliche Vorläufer) finden Sie

unter https://www.ökoligenta.de/wandel-newsletter

Hier nur ein kleiner Auszug, damit Sie wissen, was Sie erwartet:

TOPTHEMEN

ERNÄHRUNG: Demokratie verteidigen und vertiefen: die Rolle des Ernährungssystems

ZUKUNFT: Jetzt an zentralen Verzweigungspunkten den richtigen Weg einschlagen

WIRTSCHAFTSSYSTEM: Oeconomia – ganzer Film

*******************

SCHENK-ÖKONOMIE: From Exchange to Gifting by Miki Kashtan

Part One: Why We Need to Find Our Way out of Scarcity

Part Two: Beyond the Exchenge/Gift BinaryExchange/Gift Binary

Part Three: Integrating into Flow One Experiment at a Time

WIDERSTAND: Von der Autobahn-Blockade zur Sabotage fossiler Infrastruktur

WIRTSCHAFT: SMASH. Smart Sharing Graz

außerdem

– ÖKOLIGENTE INSPIRATIONEN

– WANDELOASEN Spuren zu einer naturfreundlichen Lebensweise

– FILMING FOR CHANGE

– CROWDFUNDINGS etc. Kleiderei Berlin

– AUS DEM NETZWERK: Themen zu

ENERGIE | FRIEDEN | GEMEINSCHAFT |

KLIMA | LEBEN | PERMAKULTUR | SYSTEM CHANGE

TRANSFORMATION | VISION |

WIRTSCHAFT1 | WOHNEN

MEDIEN-TIPPS

– VERANSTALTUNGSHINWEISE

– BUCHTIPPS/LEKTÜREEMPFEHLUNGEN

ökoligenta – das Netz der Wandelbewegung

Firmenkontakt

ökoligenta

Rudolf Langer

Angermaierstraße 46

97076 Würzburg

0931-2707685

langer@oekoligenta.de

http://www.ökoligenta.de

Pressekontakt

ecofairpr

Rudolf Langer

Angermaierstraße 46

97076 Würzburg

0931-2707685

langer@ecofairpr.de

http://www.ecofairpr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.