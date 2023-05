AUF Kaminsanierung & Kaminschleifen in Wien

Die AUF-Kaminsanierung Wien & Umgebung bietet seinen Kunden alle Arbeiten rund um die Kaminsanierung Wien und Umgebung an. Alle Arbeiten werden dabei mit hochmodernen Maschinen auf dem neusten Stand der Technik, mit neusten Materialien

Kaminsanierung in Wien & Umgebung

Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen und professionellen Partner für die Kaminsanierung Wien sind, sind Sie bei der AUF-Kaminsanierung genau richtig. Mit unserer langjährigen Erfahrung und dem Know-how über die Techniken in der Kaminsanierung sind wir Ihr Partner für alle Arbeiten und Reparaturen an Ihrem Kamin. Unsere bestens geschulten Mitarbeiter wissen genau, wie Sie bei einer Kaminsanierung vorgehen müssen und welche Schritte in welcher Situation notwendig sind. Deshalb führen wir vor jeder Kaminsanierung eine Besichtigung und intensive Beratung durch, um Ihnen eine genaue und detaillierte Beratung geben zu können. Je nach Zustand und Bedürfnisse können unterschiedliche Methoden und Arbeitsgänge notwendig sein. Dies können wir bei der Besichtigung genau feststellen und Ihnen die notwendigen Arbeitsschritte und die Kosten erläutern. Für mehr Informationen zu unserem umfangreichen Service rufen Sie uns einfach an, Ihre Spezialisten von der AUF-Kaminsanierung stehen Ihnen an 7 Tagen die Woche zur Verfügung.

Die Leistungen von AUF-Kaminsanierung

Die AUF-Kaminsanierung Wien & Umgebung bietet seinen Kunden alle Arbeiten rund um die Kaminsanierung Wien und Umgebung an. Alle Arbeiten werden dabei mit hochmodernen Maschinen auf dem neusten Stand der Technik, mit neusten Materialien und höchster Präzision durchgeführt. Unsere Mitarbeiter verfügen über eine langjährige Berufserfahrung und sind mit allen Arbeitstechniken der Kaminsanierung bestens vertraut. Bei der Kaminsanierung bieten wir Ihnen folgende Leistungen an:

Neubau und Umbau von Kaminen

Instandsetzung von Kaminen und Kaminsanierung

Kaminservice und Notdienst

Rauchfangsanierung

Kaminkopfsanierung

Kaminschleifen

Erneuerung der Abdeckplatten

Rauchfangsanierung uvm.

Neubau und Umbau von Kaminen

Nicht immer ist unsere Arbeit von der Kaminsanierung geprägt. Wir führen auch Umbauarbeiten, und Versetzungen von Kaminen wie auch den Neubau von Kaminen durch. Bei einem Neubau ist meist alles durch den Architekten vorgegeben, anhand dessen Vorgaben und Pläne wir den Bau Ihres Kamins durchführen. Bei einem Umbau oder Versatz des Kamins sollten wir etwas mitreden. Denn dabei geht es um die Findung der optimalen Bedingungen und die korrekte Platzierung sowie die Auswahl der Materialien. In den meisten Fällen kommt dieser Schritt dann zum Tragen, wenn der Brenner oder die Heizmethode getauscht werden soll. In allen Fällen, die Ihren Kamin oder Rauchabzug betreffen, sind wir Ihre Ansprechpartner. Wir unterstützen Sie dabei, die perfekte Kombination zwischen dem Brenner und dem Kamin zu finden und führen alle notwendigen Schritte aus, damit Sie die geringsten Kosten mit dem Umbau haben.

Professionelle und zuverlässige Kaminsanierung

Als Spezialisten für die Kaminsanierung wissen wir in jeder Situation, was zu tun ist. Deshalb müssen wir vor der Kaminsanierung Ihren Kamin besichtigen und feststellen, welche Arbeitsschritte dabei notwendig sind. Diese erläutert Ihnen unser Spezialist nach der Besichtigung und stellt Ihnen die Lösung vor. Alles, was dabei gemacht werden muss, wird Ihnen in diesem Gespräch erläutert und berechnet. Anhand der vereinbarten Arbeitsgänge unterbreiten wir Ihnen ein Angebot mit Festpreisgarantie. In unserem transparenten Angebot können Sie jede Position genau ersehen und auch die Preise mit unseren Wettbewerbern exakt vergleichen. Sie werden in jedem Fall sehen, dass wir nicht nur professionell sind, sondern auch äußerst günstige Preise anbieten können. Deshalb sollten Sie vor der Kaminsanierung Wien auf jeden Fall mit uns gesprochen haben. Bei Einigung führen wir Ihre Kaminsanierung zuverlässig und pünktlich zum vereinbarten Termin durch. Termintreue und höchste Qualität sind bei uns Selbstverständlichkeit und unser grundlegendes Ziel ist stets die beste Kundenzufriedenheit.

Kaminschleifen vom Profi

Bei der Kaminsanierung kann das Kaminschleifen notwendig sein. Dabei handelt es sich, um einen komplexen Arbeitsgang, der dem klassischen Schleifen nichts zu tun hat. Beim Kaminschleifen wird die Oberfläche Kamins, also die Innenseite, mithilfe einer Masse geglättet. Bei diesem Arbeitsgang wird die Masse mit einer speziellen Seilwinde aufgetragen und erfordert einiges an Fingerspitzengefühl und Erfahrung. Dadurch wird die Abzugsleistung Ihres Kamins deutlich verbessert und die Dichtheit wiederhergestellt. Dieser Arbeitsgang ist bei den meisten Kaminen, die eine Kaminsanierung erfordern, notwendig. Dabei stellt das Kaminschleifen bei den meisten Kaminsanierungen Wien die beste Methode zur Erneuerung des Kamins dar. Jedoch müssen alle Fälle individuell betrachtet werden, um Ihnen eine konkrete Aussage machen zu können.

Kaminkopfsanierung

Die Kaminkopfsanierung betrifft den obersten Teil des Kamins, also den Bereich, der über Dach hinausragt. Dabei kann es sein, dass der Putz im Außenbereich eine Sanierung notwendig hat oder auch die Abdeckplatten erneuert werden müssen. Dieser Bereich ist den Umwelteinflüssen und Witterungsverhältnissen am stärksten ausgesetzt und erfordert daher eine besondere Aufmerksamkeit. Denn wenn die Abdeckplatten oder Putz den Regen nicht mehr vom Inneren des Kamins fernhalten, so kann das Wasser in das Mauerwerk des Kamins eindringen und einen erheblichen Schaden verursachen. Deshalb sollten Sie eine regelmäßige Überprüfung des Kamins nicht versäumen. Beschädigungen und Probleme in diesem Bereich lassen sich oftmals durch braune Flecken an den Wänden des Kamins und durch unangenehmen Geruch feststellen. Sollten Sie diese Anzeichen bemerken, dann sollten Sie unbedingt den Fachmann zurate ziehen. Dieser überprüft zum einen die Ursache und zum anderen die Auswirkungen der Beschädigung. So kann er genau die zu leistenden Arbeiten für die Kaminsanierung Wien feststellen und Ihnen ein entsprechendes Angebot unterbreiten.

Rauchfangaufsätze, Kaminschutz und Zubehör

Bei der Kaminsanierung werden in der Regel auch Rauchfangaufsätze ausgetauscht und weitere Kaminschutzelemente angebracht. In unserem Produktportfolio haben wir verschiedene Modelle und Materialien zu Auswahl. Hier können Sie die für Ihren Geschmack die schönsten Modelle aussuchen. Gerade bei der Kaminsanierung, wo der Putz des Kamins erneuert wird und in den meisten Fällen auch die Abdeckplatten saniert oder ausgetauscht werden, bietet es sich an auch das Zubehör auszutauschen. Verleihen Sie Ihrem Kamin ein neues Aussehen und schützen Sie ihn damit vor Wind und Wetter. Rauchfangaufsätze verhindern zum größten Teil das Eintreten von Regenwasser in das Innere des Kamins und schützen ihn zusätzlich. Die AUF-Kaminsanierung bietet Ihnen dabei ausführliche Beratung zu den Materialien, um Ihnen langfristig den Schutz zu gewährleisten. Das Gleiche gilt für die Abdeckplatten, welche ebenfalls den Kamin und insbesondere das Mauerwerk des Kamins schützen und verhindern, dass Regenwasser zwischen Mauer und Putz gelangt. Somit hat Ihr Kamin eine viel größere Lebensdauer. Für alle Fragen rund um die Kaminsanierung Wien & Umgebung steht Ihnen die AUF-Kaminsanierung gerne zur Verfügung.

Kostenlose Besichtigung & Beratung vor Ort

Bevor wir ein Angebot für die Kaminsanierung unterbreiten können, müssen wir uns ein Bild über den Zustand Ihres Kamins und die für eine Kaminsanierung erforderlichen Arbeiten und Materialien machen. Dazu können Sie gerne einen Termin mit uns vereinbaren. Wir kommen kostenlos vor Ort, besichtigen mit Ihnen zusammen den Kamin und das Umfeld und stellen fest, welche Arbeiten bei der Kaminsanierung zu verrichten sind. Anschließend beraten wir Sie über die Lösungsmöglichkeiten und ungefähren Kosten. Bei der Materialauswahl stehen wir Ihnen ebenfalls mit all unserem Wissen zu Seite und empfehlen die für Sie günstigste Alternative. Nach diesem Termin unterbreiten wir Ihnen ein individuelles und transparentes Angebot. In dem Angebot finden Sie alle besprochenen Details aufgelistet und preislich benannt. Unsere Angebote gelten als Festpreis und werden nach getaner Arbeit nicht nachverhandelt. Nach Einigung führen wir pünktlich zum vereinbarten Termin und in der besprochenen Zeit die Kaminsanierung samt allen Zusatzarbeiten durch und beenden unsere Arbeit exakt zu dem vereinbarten Zeitpunkt.

Gerne stehen wir Ihnen im Anschluss für regelmäßige Wartungs- und Reinigungsarbeiten zur Verfügung. Dafür können Sie mit uns eine Vereinbarung treffen, anhand der wir dann in regelmäßigen Intervallen bei Ihnen vorbeikommen und Ihren Kamin und die gesamte Kaminanlage überprüfen und warten. Dabei können kleine Schwachstellen schnell erkannt und frühzeitig behoben werden. Das spart Ihnen dann oftmals teure Sanierungen ein. Für weitere Fragen oder Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns einfach an!

