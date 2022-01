Aufbruch bei der LFPI Gruppe

Sebastian Horn ist neuer Manager of Operations im Nord-Osten von Deutschland

Neu denken und offen für Innovationen sein. Dafür steht Sebastian Horn als kürzlich ernannter Manager of Operations für Nord-Ost-Deutschland bei der LFPI Hotels Management Deutschland GmbH. Zunächst bleibt er noch für das ibis Styles Hamburg Alster City als Hoteldirektor zuständig. Dazu hat er die strategische Verantwortung für die LFPI Häuser im Norden übernommen, während der Osten der Republik im Laufe des Jahres folgen wird. So ist der 41-jährige Hotelkaufmann künftig gemeinsam mit Reinier Franssen und Katja Schnabel für operativ-strategische Themen in den LFPI-Hotels verantwortlich, die auf ein kontinuierliches, gesundes Wachstum setzt.

„Unsere Expansion und die damit wachsenden strategischen Aufgaben im Bereich der Operations hat uns dazu veranlasst, auch unsere Struktur in unserem Headquarter anzupassen, um den vielfältigen Herausforderungen gerecht zu werden“, erläutert Philipp Bessler als Geschäftsführer des Unternehmens. „Da Sebastian Horn bereits seit langem für uns tätig ist und seine Expertise in verschiedenen Funktionen unter Beweis gestellt hat, vertrauen wir ihm gerne diese verantwortungsvolle Position an.“

Sebastian Horn war in der Vergangenheit bereits für verschiedene Unternehmen, wie unter anderem für die Accor Hotelgruppe, bundesweit tätig. Der gebürtige Bielefelder, der seine Karriere mit einer Ausbildung zum Hotelfachmann im Mercure Hotel Hannover City begann, engagiert sich nun bereits seit dem Jahr 2012 in verschiedenen Bereichen bei der LFPI Hotels Management Deutschland GmbH. Dort setzt er vor allem Schwerpunkte in der Übernahme und Integration neuer Hotels in die Gruppe, beim Thema Human Ressources und zuletzt bei der Digitalisierung der Gesellschaft. „Früher hatte die Hotellerie eine Vorreiterrolle bei Innovationen und Technik“, betont Sebastian Horn. „Diesen Vorsprung müssen wir für unsere Branche wieder erreichen und uns mit den Themen und Trends beschäftigen, die auf uns zukommen und unser Leben verändern.“ Daher sieht er seiner neuen Aufgabe mit Respekt entgegen, glaubt aber auch an die Chancen in schwierigen Zeiten. „Die Corona-Krise wird uns sicherlich noch einige Zeit immer wieder vor neue Aufgaben stellen und unser Handeln bestimmen. Da wir bisher gut durch die Krise gekommen sind, müssen wir diesen Kurs beibehalten“, sagt Sebastian Horn. „So werden wir in den Häusern nach und nach weitere Renovierungen vornehmen und uns mit frischen Lösungen in allen Bereichen am Markt präsentieren.“ Einen weiteren Fokus möchte der neue Manager of Operations auf die Hotelteams setzen, die für ihn der wichtigste „Schatz“ des Unternehmens sind. „Für mich gehört zur Wertschätzung dazu, dass wir jeden entsprechend der persönlichen Stärken im individuellen Tempo fördern und Talente aus den eigenen Reihen innerhalb der Organisation weiterentwickeln.“

Die LFPI Gruppe (La Financière Patrimoniale d‘Investissement), mit Sitz in Paris, ist eine traditionsbewusste, europäische Private Equity Gruppe, die aktuell ein Anlagevermögen von über 12 Milliarden Euro verwaltet. LFPI investiert vorwiegend für institutionelle Anleger in den Bereichen Private Equity, Immobilien, Dachfonds und Mezzanine. Im Fokus der deutschen Tochter stehen primär City-Hotels im laufenden Betrieb, die zentral im Innenstadtbereich gelegen sind und eine Größe von 50 bis 150 Zimmern sowie eine Klassifizierung von zwei bis vier Sternen aufweisen. LFPI Hotels Management Deutschland mit Sitz in Köln betreibt derzeit 16 Hotels an den Standorten Aachen, Augsburg, Berlin (2), Bielefeld, Bremen, Erfurt, Köln, Hamburg, Düsseldorf (2), Karlsruhe, Lübeck, Mainz, Speyer und Stuttgart und strebt in den nächsten drei bis fünf Jahren ein Wachstum auf 20 bis 30 Hotels in Zentraleuropa an. LFPI managt Hotels sowohl für externe Investoren als auch im Eigentum der Gruppe befindliche Betriebe.

Firmenkontakt

LFPI Hotels Management Deutschland

Reinier Franssen

Konrad-Adenauer-Ufer 37

50668 Köln

+49 (0)241/47880

H0967@accor.com

https://www.lfpi.fr/de

Pressekontakt

PREGAS GmbH

Alexandra Bergerhausen

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

+49 (0) 40 228616790

info@pregas.de

https://pregas.de

Bildquelle: LFPI Hotels Management Deutschland