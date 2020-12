Aufkleber waren gestern – Chromoletters sind heute!

Neunkirchen, Dezember 2020. Eine glänzende Idee: 3D-Chrombuchstaben CHROMOLETTERS sind das ideale Medium (Made in Germany), um Werbebotschaften in besonders nobler Optik zu präsentieren. Endlich wird dem Anwender eine edle und wetterfeste Art der Beschriftung an die Hand gegeben, die wirklich “ankommt”. Extravagant, preiswert und ansprechend.

Nach Kundenangaben hergestellt, nehmen tausende von Verkehrsteilnehmern diese außergewöhnliche Art der Werbung wahr, z.B. als Hinweis auf die Homepage, das Unternehmen, den Familiennamen und alles, was man den Mitmenschen einprägsam und dauerhaft mitteilen möchte. Überzeugende Referenz sind zufriedene Anwender weltweit – vom Kleinunternehmer bis hin zum global aufgestellten Großkonzern.

Die sanft abgerundeten Seiten lassen sich auch zwischen den Buchstaben perfekt reinigen und der Schwamm bleibt ganz. Die Montage ist durch das Übertragen mit einer Transferfolie kinderleicht und narrensicher. Auf dem Bestellportal CHROMOLETTERS.de sind auch KFZ-Rahmen in verschiedenen Designs erhältlich, die ebenfalls individuell beschriftet werden können. Eine große Auswahl an Chromsymbolen lässt keine Wünsche für den Chromliebhaber offen.

CHROMOLETTERS bietet pure Kompetenz in Sache 3D-Chrombuchstaben und Symbolen. Spezielle Firmenlogos können ab einer Auflage von 100 Stck. gefertigt werden. Händleranfragen erwünscht: Tel. 0 27 35-78 15 46 oder info@chromoletters.de

Die Top-Stickerei aus 57290 Neunkirchen bei Siegen liefert seit mehr als 30 Jahren Stickerei und Textildruck auf höchstem Niveau. Die Lieferung erfolgt bereits ab einem Teil bundesweit.

