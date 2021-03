Aufnäher gesucht? Individuelles Angebot mit easy-Patches.de online erstellen lassen

easy-Patches bietet gestickte oder gewebte Aufnäher an. Besonders interessant für Gewerbekunden: Mit dem Online-Rechner können sie einfach ihr Angebot online konfigurieren und alle Preise für ihre Aufnäher direkt sehen.

easy-Patches kann für seine Kunden Patches in jeder Form in professioneller Qualität umsetzen und das zu Top-Preisen. Firmen, Vereine, Clubs, Behörden und Privatleute können sich auf einfache Art und Weise gestickte, gewebte oder gedruckte Patches erstellen lassen.

Das Angebot beginnt bei einer Stückzahl von 10 gestickten bzw. 50 gewebten Aufnähern. Bei Schlüsselanhängern beträgt die Mindestanzahl, die bestellt werden kann, 25 für gestickte und 50 für gewebte.

Natürlich reduziert sich der Stückpreis bei höheren Mengen. Eine Anfrage genügt, um zu erfahren, wie hoch der Staffelpreis ist.

Individueller Service für Kunden: Mit Aufnähern Kleidung individualisieren

easy-Patches bietet Gewerbetreibenden einen besonderen Mehrwert, denn sie können ihre Arbeitskleidung mit den Aufnähern mit ihrer Corporate Identity versehen.

Und das in kurzer Zeit. Denn in der Regel benötigen die Näher für gestickte Produkte zwei bis drei Wochen und für gewebte Produkte drei bis vier Wochen. Vor der eigentlichen Produktion erhalten die Interessenten einen Anstick. Der Aufnäher oder Schlüsselanhänger wird in einem digitalen Muster vorproduziert, fotografiert und per E-Mail verschickt. Zu diesem Zeitpunkt gibt es noch die Möglichkeit, Änderungswünsche anzumelden.

Wer vorab trotzdem schon etwas Handfestes sehen möchte, erhält auf Nachfrage ein Qualitätsmuster. Eine solche Stoffprobe ist ideal für jene, die nicht wissen, ob die Qualität oder Farbe für ihren Bedarf richtig ist.

Der Online-Rechner von easy-Patches:

Mit easy-Patches ist es sehr einfach und schnell möglich, sich hochwertige Patches erstellen zu lassen. Auch das Einholen eines Angebots ist in kürzester Zeit mit nur wenigen Klicks geschafft.

Großkunden können den Preis für ihre Aufnäher online selbst berechnen und sehen nach der Eingabe von Größe, Stückzahl und Sonderoptionen den Komplettpreis (brutto) auf einem Blick. Anschließend schickt easy-Patches das Angebot sofort zu. Sie können sich alternativ aber auch ein persönliches Angebot mit kostenloser Prüfung Ihrer Vorlage erstellen lassen.

Interessenten müssen im ersten Schritt lediglich das kostenlose Anfrageformular (Step by Step) ausfüllen. Sie können aber auch den Online-Preisrechner nutzen. Anschließend erhalten sie ein unverbindliches und kostenloses Angebot.

Herstellung von individuellen Aufnähern (gestickt, gewebt) nach Kundenwunsch. Aufnäher für Firmen, Vereine, Clubs, Pfadfinder, Motorrad etc. etc.

Kontakt

Stikiis – easy-patches.de

– –

Ostergrube 11

30559 Hannover

05138-489 20 68

–

m.sonnenberg@easy-patches.de

http://www.easy-patches.de