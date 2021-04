Auftragsvolumen steigt

Globale Lieferketten haben Schwierigkeiten mit dem steigenden Auftragsvolumen Schritt zu halten

-Globale B2B-Transaktionen stiegen im 1. Quartal 2021 um 10 Prozent, das Auftragsvolumen nahm um 16,9 Prozent zu

-Verarbeitendes Gewerbe mit 80 Prozent mehr Auftragsvolumen im März im Vergleich zum Vorjahr

-Jeder fünfte Zulieferer gibt an, dass er Schwierigkeiten hat, die steigende Nachfrage zu bewältigen

-Fast ein Drittel der Zulieferer leidet unter Verschlechterung der Cashflow-Position in den letzten sechs Monaten

Der B2B-Handel wuchs im ersten Quartal 2021 um 10 Prozent, aber der jüngste Anstieg des Auftragsvolumens stellt die Lieferanten nach einem Jahr intensiver Störungen vor neue Herausforderungen. Das zeigen die neue Transaktionsdaten von Tradeshift.

Laut dem aktuellen Index of Global Trade Health von Tradeshift ist das Auftragsvolumen im ersten Quartal um 16,9 Prozent gestiegen und jeder fünfte Lieferant macht sich Sorgen, ob er mit der Nachfrage Schritt halten kann. Die Belastung der Lieferketten ist bei den Herstellern besonders akut. Die Auftragsvolumina in diesem Sektor stiegen im März um 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, aber die Rechnungsvolumina wuchsen im gleichen Zeitraum nur um 20 Prozent.

Das sich abzeichnende Delta zwischen Aufträgen und Rechnungen deutet darauf hin, dass das Betriebskapital nicht an die Lieferanten fließt, um den plötzlichen Anstieg der Kundennachfrage zu unterstützen. In einer Umfrage unter Lieferanten fand Tradeshift heraus, dass fast ein Drittel der Befragten in den letzten sechs Monaten eine Verschlechterung ihrer Cashflow-Position festgestellt hat. Fast die Hälfte gab an, dass die Zahl der verspäteten Kundenzahlungen seit Anfang des Jahres zugenommen habe.

“Das Muster, das wir in unseren Daten sehen, deutet darauf hin, dass die Lieferkettenaktivität beginnt, ein Niveau zu finden, das derzeit auf hundert Meilen pro Stunde eingestellt ist”, so Christian Lanng, CEO von Tradeshift. “Viele Zulieferer sind von den Ereignissen des vergangenen Jahres angeschlagen zurückgeblieben. Jetzt werden sie gebeten, einen Marathon zu laufen, ohne Treibstoff im Tank zu haben. Es ist kein Wunder, dass sich Risse zeigen, besonders im verarbeitenden Gewerbe.”

Jüngste Daten von IHS Market deuten darauf hin, dass die Fabriken in den Kernländern der Eurozone im Jahr 2021 mit einem Rekordtempo gelaufen sind. Die eigene Analyse von Tradeshift zeigt, dass das gesamte Transaktionsvolumen in den Lieferketten in der EU-Region im ersten Quartal um 14,5 Prozent anstieg. Die Transaktionsvolumina in den USA, die im vierten Quartal um 29 Prozent gestiegen waren, fielen im ersten Quartal mit einem Anstieg von 10,2 Prozent wieder auf den globalen Durchschnitt zurück.

In Großbritannien sind die Transaktionsvolumina seit der Pandemie deutlich zurückgegangen. Aber es gibt Anzeichen dafür, dass die Handelsaktivität eine Wende nehmen könnte. Ein Anstieg des Transaktionsvolumens um 6 Prozent in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 brachte die Lieferkettenaktivität auf das Niveau vor der Pandemie in Q1 2020.

“Vor einem Jahr hat COVID die globalen Lieferketten in Aufruhr versetzt. Heute sorgt der Erholungsansturm für weitere Unterbrechungen,” so Lanng weiter. “Die fehlende Transparenz in den Lieferketten macht sie extrem anfällig für Volatilität. Die Digitalisierung ermöglicht Unternehmen widerstandsfähigere, kollaborative Lieferketten aufzubauen. Aber wir müssen viel weiter denken: Es gilt nicht nur die Transparenz entlang der Lieferkette für den Einkäufer zu verbessern, sondern vor allem Systeme einzusetzen, die auch Lieferanten unterstützen und Wert für Einkäufer und Lieferant schaffen.”

Über Tradeshift

Tradeshift ist im Bereich E-Invoicing und Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung sowie im Bereich B2B-Marktplätze und Zugang zu Lieferantenfinanzierung tätig. Seine Cloud-basierte Plattform unterstützt Einkäufer und Lieferanten, den Einkauf und die Rechnungsbearbeitung zu digitalisieren sowie die Arbeitsabläufe in Beschaffung und der Kreditorenbuchhaltung zu automatisieren und schnell zu skalieren. Die Vision von Tradeshift mit Hauptsitz in San Francisco ist es, jedes Unternehmen auf der Welt zu vernetzen und so wirtschaftliche Chancen für alle zu schaffen. Das Tradeshift-Netzwerk umfasst eine schnell wachsende Gemeinschaft von Einkäufern und Lieferanten, die in mehr als 190 Ländern tätig sind. Weitere Informationen: www.Tradeshift.com/de

Über den Tradeshift Index of Global Trade Health

Viele der weltweit größten Einkäufer und ihre Lieferanten nutzen die Handelstechnologie-Plattform von Tradeshift, um digitalisierte Einkaufs- und Rechnungsdaten auszutauschen. Der Index analysiert anonymisierte Transaktionsdaten, die über die Plattform fließen. Er gibt einen zeitnahen Überblick darüber, wie sich externe Ereignisse auf den Business-to-Business-Handel auswirken. Zusätzliche Umfragen und Kundeninterviews ergänzen den Report. Der aktuelle Index ist verfügbar auf der Tradeshift Website.

Bildquelle: @Tradeshift