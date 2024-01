augeon AG: Jahresauftakt 2024 mit dem Speaker des Jahres Roger Rankel

Der Auftakt in die Zukunft des Vertriebs: augeon Campus Jahresauftaktveranstaltung im Leonardo Hotel Frankfurt City South am 13. Januar 2024

Das Jahr 2024 beginnt mit einem Paukenschlag für alle, die ihre berufliche Zukunft im Vertrieb gestalten wollen. Die augeon Campus Jahresauftaktveranstaltung am 13. Januar 2024 im Leonardo Hotel Frankfurt City South verspricht nicht nur informative Einblicke, sondern auch eine inspirierende Reise durch die Welt des Vertriebsaufbaus und der Verkaufspsychologie.

Der Veranstaltungsort, eingebettet im Herzen des Frankfurter Stadtwaldes, verbindet auf einzigartige Weise den Charme der Natur mit dem Komfort einer Stadt. Das Leonardo Hotel Frankfurt City South erweist sich als guter Ausgangspunkt für einen Tag voller Erkenntnisse und Networking. Mit nur 10 Minuten Entfernung zum Flughafen, wenigen Minuten zur Autobahn A3 und 15 Minuten in die Innenstadt ist es leicht erreichbar, ob geschäftlich oder privat.

Triumph im Vertrieb: Die Augeon Campus Jahresauftaktveranstaltung 2024 – Ein Tag, der die Zukunft gestaltet!

Die Bühne ist bereitet, und die augeon AG lädt Sie herzlich ein, sich auf ein wahres Feuerwerk an inspirierenden Programmpunkten zu freuen. Ein Tag voller Möglichkeiten, Innovationen und Einblicke, der Ihre berufliche Reise im Vertrieb auf ein neues Level heben wird.

Beginnen Sie den Tag um 10.00 Uhr mit dem „Come Together“ – dem perfekten Startschuss für ein Netzwerkerlebnis der Extraklasse. Einlass und Business Kaffee bieten die ideale Gelegenheit, sich zu vernetzen und den Tag voller Energie zu beginnen.

Um 11.00 Uhr übernimmt Uli Bock das Ruder und gibt Ihnen einen Überblick über den aufregenden Tag, der vor uns liegt. Eine Begrüßung, die die Erwartungen steigen lässt und die Vorfreude auf das Kommende weckt.

Dominik Knauft nimmt Sie von 11.15 Uhr bis 11.45 Uhr mit auf eine Reise in die Vergangenheit – einen Rückblick auf 2023, um aus Erfahrungen zu lernen und den Blick nach vorn zu richten.

Vertriebsaufbau 2024: Chancen, Möglichkeiten und Erfolgswege mit Alexandros Gatzoudis – Exklusive Insights und Zukunftsplanung bei der augeon Campus Veranstaltung

Dann wird es spannend: Von 11.45 Uhr bis 12:30 Uhr steht der Vertriebsaufbau 2024 im Fokus. Alexandros Gatzoudis wird in seinem Vortrag die Chancen und Möglichkeiten durch Expansion aufzeigen und Wege präsentieren, wie der Vertrieb im Jahr 2024 erfolgreich gestaltet werden kann.

Nach einer erfrischenden 15-minütigen Pause, die Raum für regen Austausch bietet, steht von 12.45 Uhr bis 13.30 Uhr ein exklusiver Programmpunkt für die Partner der augeon an: „VRS – Der professionelle Policen Check“ mit Radisa Dudic. Eine vertiefte Analyse für eine zukunftsorientierte Planung.

Roger Rankel: Meister des Vertriebs – Mitreißende Einblicke in die Kunst der Kundengewinnung und Verkaufspsychologie!

Der Höhepunkt des Tages erwartet Sie von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr: Roger Rankel, der strahlende Stern unter den Vertriebsexperten im deutschsprachigen Raum, wird auf der augeon Campus Jahresauftaktveranstaltung 2024 im Leonardo Hotel Frankfurt City South die Bühne erobern. Mit beeindruckenden 150 Vorträgen und Seminaren vor über 30.000 begeisterten Zuhörern pro Jahr hat er sich einen festen Platz in der Liga der Top-Redner gesichert.

Was Roger Rankel so einzigartig macht, sind nicht nur seine mitreißenden Präsentationen, sondern vor allem seine Erfolge als Wegweiser im Vertrieb. Seine Bücher, wahre Bestseller, dienen als Leitfaden für über 500 kleinere Vertriebe, Mittelständler und Weltmarktführer, die nach seiner mehrfach ausgezeichneten Methode der Kundengewinnung arbeiten. Rankels Ideen in der Unternehmensberatung haben eine außerordentliche Umsetzungsquote – ein Prädikat, das nicht viele tragen können.

Die Liste seiner Auszeichnungen spricht für sich. Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung, der Internationale Goldene Trainings-Preis, der Titel als Preisträger des „Mittelstands-Buchs“, die Ehrung als Mut Macher des Jahres und der Preisträger des „Großen Preises für den Mittelstand“ sind nur einige der glanzvollen Trophäen in Rankels Sammlung. Doch nicht nur in der schillernden Welt der Auszeichnungen fasziniert Roger Rankel. Das renommierte Wirtschaftsmagazin ‚impulse‘ bestätigt seine herausragende Wirkung im praxisnahen Bereich – die Zahl der Neukunden bei Rankels Schülern steigt im Schnitt um beeindruckende 24 Prozent!

Roger Rankel, mehrfach als „Speaker des Monats“ gekürt, wird auf dem Jahresauftakt der augeon Campus Veranstaltung seine geballte Erfahrung und Expertise präsentieren. Seien Sie bereit für einen mitreißenden Einblick in die Welt der Verkaufspsychologie und Kundenakquisition, denn keiner versteht es besser als Roger Rankel, Kunden nicht nur zu verstehen, sondern sie dazu zu bewegen, mehr zu kaufen. Ein wahrer Höhepunkt, den Sie nicht verpassen sollten!

Topvalue – The NEW ONE: Uli Bock präsentiert innovative Vertriebskonzepte für die Zukunft der augeon AG: Eine Reise in globale Perspektiven und Erfolg im Vertrieb

Erleben Sie von 16.20 Uhr bis 17.00 Uhr „Topvalue – The NEW ONE“ mit Uli Bock. Innovative Ansätze und Konzepte im Vertrieb, die die Zukunft gestalten. Direkt im Anschluss der krönende Abschluss des Tages: „augeon – Shows you the World“ mit Uli Bock. Ein Ausblick auf globale Perspektiven und die Chancen, die die augeon AG Ihnen bietet.

Seien Sie dabei, wenn die augeon AG die Tore zu einer Zukunft voller Erfolg im Vertrieb öffnet. Ein Tag, der nicht nur informiert, sondern auch inspiriert.

Die augeon AG, mit Sitz in der Schweiz, hat sich der Aufklärung und Unterstützung von Menschen bei der Neubewertung und Neuordnung ihrer Vermögensstrategie verschrieben. In Zusammenarbeit mit Branchenexperten haben wir eine umfassende Konzeption entwickelt, die es ermöglicht, hart verdiente und bereits versteuerte Vermögenswerte außerhalb des traditionellen Bankenkreislaufs sicher anzulegen. Dies erlaubt Einzelnen, nach der Bewältigung bevorstehender Herausforderungen auf bewährte Vermögenswerte zurückzugreifen.

