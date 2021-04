Ausbildung bei PROFI ist top

IT-Unternehmen für herausragende Ausbildungsarbeit ausgezeichnet

Darmstadt, 29. April 2021. Die PROFI Engineering Systems AG zählt zu den besten Ausbildungsbetrieben im deutschen Mittelstand und wurde nun für ihre beispielhafte Arbeit von der renommierten Wirtschaftsinitiative “Top Job” ausgezeichnet.

Ausbildung hat bei der PROFI AG traditionell einen hohen Stellenwert. Auch durch die Pandemie hat sich das nicht geändert. Nachdem die PROFI AG bereits im Februar von dem ehemaligen Vizekanzler Sigmar Gabriel bereits zum achten Mal das Arbeitgebersiegel “Top Job” erhalten hat, wurde sie nun erstmals für ihre herausragenden Ausbildungsqualitäten mit der Auszeichnung “Top Job-Ausbildungsbetrieb” gewürdigt.

Bei dem Sondersiegel für Ausbildungsbetriebe geht es um weit mehr, als nur das Lehrlingsgehalt. Für die Bewertung wurden die Auszubildenden der Unternehmen in vielfältiger Hinsicht danach befragt, wie sie ihren Ausbildungsplatz wahrnehmen und welche Perspektiven sie sehen. Gleichzeitig wurde durchleuchtet, wie die Arbeitgeber die Auszubildenden begleiten und fördern. So berücksichtigen die Führungskräfte des 320 Mitarbeiter starken Unternehmens stets die individuellen Bedürfnisse und Talente der Auszubildenden und regen sie dazu an, eigene Ideen und Gedanken zu entwickeln.

Ziel der vorausschauenden Ausbildungspolitik ist es, junge Menschen dauerhaft ans Unternehmen zu binden. Eine anspruchsvolle Aufgabe, zumal in einer Wachstumsbranche, die oft von Schnelllebigkeit geprägt ist. Das Rezept der PROFIs, “nicht in Quartalen, sondern in Generationen zu denken”, wie das der Firmengründer Dr. Udo Hamm formuliert hat, erweist sich dabei als goldrichtig.

PROFI Engineering Systems AG

Die PROFI AG ist ein mittelständisches Familienunternehmen. Als finanzkräftiges IT-Lösungshaus mit Hauptsitz in der Wissenschaftsstadt Darmstadt ist es seit über 35 Jahren der IT-Dienstleister für Kunden, mit individuellen hochwertigen Lösungen zur Optimierung von IT-Prozessen und Systemlandschaften. Die PROFI begleitet Unternehmen bei der digitalen Transformation – von der Strategie über die Umsetzung bis zum Betrieb. Die erfahrenen Berater und Architekten beschäftigen sich seit vielen Jahren intensiv mit der Digitalisierung aller Geschäftsabläufe und Unternehmensbereiche. Kunden gestalten mit den PROFI-Fokusthemen schon heute ihre digitale Zukunft. Sie profitieren vom PROFI-Know-how vor allem im Kontext von Managed Service Solutions, VDI & Digital Workplace, SAP HANA, Business Continuity, Agile Software-Entwicklung & DevOps, Netzwerk & Security, Cloud Solutions, SDDC & Agile Plattformen, Speicherlösungen und Server-Lösungen. Der Anspruch ist höchste Kompetenz, Zuverlässigkeit und Qualität, mit messbarem Erfolg und direktem Beitrag zur Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit der Kunden. Die PROFI beschäftigt rund 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bundesweit an 12 Standorten. Seit vielen Jahren gehört das Unternehmen zu Deutschlands erfolgreichsten IT-Lösungsanbietern und pflegt langjährige Partnerschaften mit allen führenden IT-Herstellern.

