Ausgezeichnet als „Young Leader“: Daniela Datzer von NTT DATA erhält WIN-Award in Silber

München, 23. Juni, 2022 – NTT DATA, ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Geschäfts- und IT-Dienstleistungen, meldet zum vierten Mal – nach 2017, 2018 und 2020 – den Gewinn eines WIN-Award durch eine Führungskraft von NTT DATA DACH. Daniela Datzer, Head of Marketing, gewann den WIN-Award Silber in der Kategorie „Young Leader“. Damit ehrt das Women’s IT Network (WIN) nominierte weibliche Führungskräfte, die maximal 35 Jahre alt sind. Die Auszeichnung erhielt die 31-jährige Daniela im Rahmen der WIN-Gala zum Abschluss des FIT-Kongress am 31. Mai 2022.

„Moderne Führung bedeutet auch: sich als Führungskraft immer wieder zu hinterfragen und Wachstum Schritt für Schritt voranzutreiben. Die Auszeichnung mit dem WIN-Award bestätigt mich darin, diesen Ansatz konsequent zu verfolgen. Ich danke dem Women“s IT Network und allen, die sich an der Wahl beteiligt haben. In einer großen Leserwahl wurden durch mehr als 25.000 Stimmen die Kandidatinnen in den Platzierungen Silber, Gold und Platin ermittelt. Die große Zahl der Abstimmungen zeigt die Bedeutung, die das Thema Frauen als Führungskräfte in der IT-Branche heute hat“, sagte Daniela anlässlich der Preisverleihung. Sie betonte: „Mein Dank für die Nominierung gilt ebenso meinem Arbeitgeber NTT DATA, der sich, als einer der weltweit größten IT- und Business-Dienstleistungsunternehmen, für die Entwicklung von Nachwuchskräften und Diversität engagiert. Und natürlich meinem Team sowie meiner Führungskraft für ihre Begeisterungsfähigkeit und die vielen Fortschritte, mit denen wir uns in der täglichen Zusammenarbeit gemeinsam weiterentwickeln.“

Daniela Datzer ist seit 2016 bei NTT DATA. Nach ihrem Studium in Nordrhein-Westfalen und einer den Horizont erweiternden Reise durch Neuseeland und Australien, sammelte sie praktische Erfahrung bei Siemens und Atos, bevor sie sich bei NTT DATA bewarb – mit der klaren Zielsetzung, sich zur Führungskraft zu entwickeln. Hierfür absolvierte sie das einjährige Young Talent Programm, erhielt als Teamleiterin disziplinarische Verantwortung und wurde 2020 zur Head of Marketing berufen.

Stefan Hansen, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung NTT DATA DACH, gratulierte der Marketing-Leiterin: „Herzlichen Glückwunsch – die Auszeichnung von Daniela Datzer als eine der Women of the Year ist verdient durch ihren empathischen Einsatz für Unternehmen und MitarbeiterIinnen. Sie ist das gelungene Beispiel einer modernen Führungskraftentwicklung, die darauf hinarbeitet, als Unternehmen und Gesellschaft die Zukunft zu gestalten.“

NTT DATA hat die Women’s Empowerment Principles der Organisationen UN Women und UN Global Compact unterzeichnet, welche die Privatwirtschaft zu mehr Geschlechtergerechtigkeit anleiten. Der jährlich erhobene Frauen-Karriere-Index (FKi) erhebt nach objektiven Maßstäben den Fortschritt, den das Unternehmen dabei macht. Die Benchmark zeigt: Während 2021 in der deutschen IT-Branche der Frauenanteil im Durchschnitt bei 18 Prozent lag, sind es bei NTT DATA 28,5 Prozent, bei unter 40-Jährigen liegt er sogar bei 38,5 Prozent. Diversität und Inklusion wird auch gestärkt, indem Mitarbeitende beim Vorantreiben ihrer Karriere proaktiv unterstützt werden. Im aktuellen Führungskräfte-Nachwuchsprogramm liegt die Verteilung zwischen den Geschlechtern bei jeweils 50 Prozent.

Über den WIN-Award

Das Women’s IT Network und die Vogel IT-Medien suchen jedes Jahr die „IT-Women of the Year“. Für das Jahr 2021 wurden aus 90 Kandidatinnen 22 Finalistinnen ermittelt und in einer großen Leserumfrage durch mehr als 25.000 Stimmen die Platzierungen in Silber, Gold und Platin bestimmt. Pandemiebedingt fand die ursprünglich für November 2021 geplante Vergabe des Awards am 31. Mai 2022 statt.

Über NTT DATA

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

