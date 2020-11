Ausgezeichnete Lösungen

Leser von Fachmedien wählen Alcatel-Lucent Enterprise auf die vorderen Plätze

25. November 2020 – Alcatel-Lucent Enterprise, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Geschäftskommunikation und Zusammenarbeit, überzeugt nicht nur die eigenen Kunden und Partner, sondern auch das Fachpublikum. Das zeigte sich in diesem Jahr bei verschiedenen Abstimmungen, zu denen reichweitenstarke deutsche Fachmedien ihre Leser aufgerufen hatten. Auch international konnte das Unternehmen punkten. Bei den UK National Innovation Awards 2020 wurde die cloudbasierte Kommunikationsplattform Rainbow ausgezeichnet.

Telecom Handel Leserwahl

TK- und UC-Hersteller des Jahres 2020 im Bereich “Enterprise” – Zweiter Platz in der Kategorie “Mittelstand”

Die Leser der Fachhandelszeitung Telecom Handel, überwiegend Profis aus dem TK- und Mobilfunk-Fachhandel und aus Systemhäusern, haben zum vierten Mal die besten TK- und UC-Hersteller des Jahres gekürt. Im Bereich “Enterprise” hat Alcatel-Lucent Enterprise die Leserwahl gewonnen. Mit Bestnoten in elf Einzelkategorien konnte der Hersteller vor allem in den Feldern Support, Produktqualität, Schulungen und Partnertreue punkten.

“Wir freuen uns, dass wir es nach 2017 und 2018 erneut ganz oben auf das Siegertreppchen geschafft haben und uns in allen wesentlichen Kategorien weiter verbessern konnten”, sagt Jürgen Reintjes, Geschäftsführer der ALE Deutschland GmbH. “Das ist ein großer Erfolg, der uns viel bedeutet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei all unseren zufriedenen Kunden und Partnern, die für uns abgestimmt haben. Ihr Vertrauen in uns motiviert uns, ihnen auch künftig innovative Lösungen und exzellenten Service zu liefern.”

Auch in der Kategorie “Mittelstand” konnte Alcatel-Lucent Enterprise die Leser von Telecom Handel überzeugen. Hier wählten sie den Hersteller wegen seiner Produktqualität, Innovationskraft und Projektunterstützung mit kleinem Abstand zum Sieger auf einen guten zweiten Platz.

IP-Insider Readers´ Choice Awards 2020

Silber in der Kategorie “WLAN”

Zum sechsten Mal in Folge hatten die Redaktionen von IP-Insider und weiteren sechs Insider-Portalen ihre Leser aufgerufen, in insgesamt 43 Kategorien ihre Favoriten für die Readers” Choice Awards 2020 zu wählen. Mehr als 50.500 Stimmen wurden abgegeben, im Oktober wurden die Sieger bekannt gegeben. Alcatel-Lucent Enterprise war in der Kategorie “WLAN” nominiert und hat Silber gewonnen.

“Seit 2015 belegen wir mit unseren Lösungen regelmäßig vordere Plätze bei den IT-Awards von IP-Insider. Auch in diesem Jahr haben wir es wieder unter die Top 3 geschafft, und wir freuen uns sehr über den Award für unsere Stellar WLAN-Lösung. Danke an alle IP-Insider-Leser, die für uns abgestimmt haben”, sagt Alexandra Biebel, Director Marketing & Communications bei Alcatel-Lucent Enterprise.

UK National Innovation Awards 2020

Sieger in der Kategorie “Innovations in Collaboration & Internal Communication”

Bei den UK National Innovation Awards® 2020 des britischen Directors Club belegte Alcatel-Lucent Enterprise den ersten Platz in der Kategorie “Innovations in Collaboration & Internal Communication”. Mit der Auszeichnung würdigte die Jury den marktführenden Status der cloudbasierten Communications Platform as a Service (CPaaS) Rainbow von Alcatel-Lucent Enterprise und die Innovationskraft des Unternehmens.

Die UK National Innovation Awards wurden 2016 vom Directors Club® ins Leben gerufen, um technologische Innovationen und ihre Auswirkungen auf das Kundenerlebnis, die Unternehmensleistung oder das Engagement der Mitarbeiter zu würdigen. Die Jury setzt sich aus Leitern der für die jeweilige Kategorie zuständigen Abteilungen zusammen. Anbieter, Berater oder Reseller sind nicht zugelassen.

“Wir danken dem Directors Club und seiner renommierten Jury für die Anerkennung unserer CPaaS-Lösung zur Innovation in der Zusammenarbeit und internen Kommunikation. Es ist eine Ehre, den ersten Platz in dieser Kategorie zu gewinnen”, sagte Craig Walker, VP Cloud Services bei Alcatel-Lucent Enterprise. “Die digitale Kommunikation ist in der gegenwärtigen Krise wichtiger denn je geworden. Wir sind stolz auf unsere CPaaS-Lösung und ihre Technologien, die Unternehmen Schritt für Schritt bei ihrer digitalen Transformation begleiten können.”

Über Alcatel-Lucent Enterprise

Alcatel-Lucent Enterprise liefert individuelle Technologieerlebnisse, mit denen Unternehmen alles miteinander vernetzen können, um im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein.

Die sicheren und nachhaltigen Netzwerk-, Kommunikations- und Cloud-Lösungen werden flexibel implementiert: in der Cloud, vor Ort oder hybrid. Alle Lösungen bieten integrierte Sicherheit und schonen die Umwelt.

Mehr als 100 Jahre Engagement für Innovation und den Erfolg der Kunden haben Alcatel-Lucent Enterprise zu einem führenden Anbieter gemacht, der heute mehr als 830.000 Kunden in 100 Ländern betreut.

Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und hat seinen Hauptsitz in Frankreich. Mit mehr als 2.900 Geschäftspartnern in aller Welt verbindet es globale Reichweite mit lokaler Ausrichtung.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.al-enterprise.com/de-de

