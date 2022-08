Aussprache -und Akzentseminar Business Englisch

In der geschäftlichen Welt von heute ist es nunmehr wichtig Englisch nicht nur grammatikalisch zu können, sondern möglichst akzentfrei zu sprechen.

Englisch auf hohem Niveau zu beherrschen gehört in der heutigen Geschäftswelt zu einer von vielen Qualitäten, die ein Manager beherrschen sollte, die Visitenkarte nach Außen sozusagen.

Eine Neuheit auf dem unüberschaubaren Markt des Lernens der Geschäftssprache Englisch wurde von Business Englisch Net ins Leben gerufen. Das Seminar „Aussprache -und Akzenttraining Business Englisch“ für Führungskräfte, die schon sehr gut Englisch sprechen, deren Akzent bzw. Aussprache aber erkennen lässt, dass sie eben doch keine Muttersprachler sind.

Seit vielen Jahren hat sich das Unternehmen einen Namen damit gemacht Englisch nach der MentalBrain-Methode in kürzester Zeit zu vermitteln. Ein Kurs der auf der suggestopädischen Methode des bulgarischen Wissenschaftlers Prof. Lozanov beruht, der von Business Englisch Net zu einem System weiterentwickelt wurde, dass audiovisuellen Input bei gleichzeitiger Entspannung garantiert. D. h. die Aufnahme von Vokabeln und Sätzen finden dabei im Alpha-Zustand statt.

So kam das Manager Magazin schon 1995 bei einem Seminartest zu dem Fazit. „Der Körper ruht in bequemen Liegestühlen während der Geist neue Vokabeln in Rekordzeit aufnimmt.“

Hier ist dann auch die Verbindung zum Akzent -und Aussprache – Seminar, denn als Kinder haben wir unsere Muttersprache schnell, mühelos und vor allen Dingen akzentfrei gelernt, weil wir die meiste Zeit – von Wissenschaftlern bestätigt – im Alpha-Zustand, einem Zustand der entspannten Wachheit gelernt haben. Genau das passiert im Seminar, indem ausgewählte Klänge von entspannender Musik den Teilnehmer in den Alpha-Zustand versetzen. Genauso wie wir als Kinder gelernt haben, die einzige Möglichkeit bei Menschen die schon ein gutes Sprachniveau haben, die Aussprache und damit auch den Akzent entscheidend zu verbessern. Unterstützt wird das Programm von muttersprachlichen Lehrern, die ganz gezielt unmittelbar nach dem Alpha-Training an der Aussprache ihres Sprachschülers arbeiten. Dabei lernt der Teilnehmer im Einzelunterricht nebenbei auch die eine oder andere neue Vokabel, wobei dies allerdings nicht im Vordergrund steht.

So erzählt die durchführende Englischlehrerin Nancy Nasbit von begeisterten Kandidaten, die trotz guten Wortschatzes holprig bis radebrechend daher kamen, dann nach nur 2 Tagen, so lange dauert das Seminar, nahezu akzentfrei gesprochen haben.

„Ich bin begeistert, wie Menschen plötzlich auch den Redefluss und die Aussprache entscheidend verbessern, weil sie von mir auch noch nützliche Floskeln und Redewendungen mit auf den Weg bekommen für geschäftliche Situationen, wo man erst mal eine Denkpause braucht.“.. so die englische Muttersprachlern, die nach ihrer Auskunft über 10 Jahre Trainererfahrung verfügt.

Nancy sagt weiter; “ Ein deutlich hörbarer Akzent führt nicht selten zu den berüchtigten Redehemmungen, da der Sprecher ja selbst weiß, dass er mitunter schlecht verstanden wird.“

Schließlich hat sie noch einen Tipp für alle Sprachlehrer, die an der Aussprache ihrer Schüler feilen möchten, auch wenn Sie das Werkzeug „Alpha-Lernen“ nicht zur Verfügung haben: „Immer daran denken wie wir die Aussprache als Kinder von der Mutter gelernt haben, nicht durch Tadel, sondern indem die Mutter einfach das richtige Wort wiederholt hat.

Wer jetzt Lust bekommen hat nach dieser ungewöhnlichen Art sich den Aussprachefeinschliff für sein Business Englisch zu holen, ist jederzeit willkommen im 2-Tages Seminar, dass zur Zeit in Deutschland und England angeboten wird. And remember: „You never walk alone.“

Business Englisch Net ist seit über 20 Jahren spezialisiert auf die Weiterbildung von Managern und Führungskräften, insbesondere Business Englisch für diese Zielgruppe auf Schlössern in historischem, exklusiven Ambiente. Unterrichtet werden die Seminare von muttersprachlichen Lehrern, die alle in der Mentalbrain-Methode ausgebildet sind. Dies ist eine Weiterentwicklung der Superlearning-Methode von Prof. Lozanov.

