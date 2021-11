Ausstellung ULRICH LIPP | MAGICAL LANDSCAPES & MORE in Fulda

ab 25.11. bis 31.12.2021 sind zahlreiche Gemälde und erstmals Editionen von Urlich Lipp in der GAlerie Bilder Fuchs in Fulda zu sehen

Die Galerie Bilder Fuchs freut sich sehr, erstmals den Maler Ulrich Lipp in Fulda

mit einer Ausstellung ausführlich präsentieren zu können.

Die Ausstellung wird in einer exklusiven Vernissage am Donnerstag, den 25.11.2021 um 19:30 Uhr eröffnet und ist bis einschließlich 31.12.2021 in der Galerie zu sehen.

Ulrich Lipp weiß um die Kraft der Farben! Seine Motive sind so reduziert und schlicht wie nötig und so kräftig und kraftstrotzend wie möglich.

Lebenskraft, Heiterkeit, Freude, Sommer – das sind die Worte, die dem Betrachter seiner Bilder ins Bewusstsein kommen.

Wir präsentieren eine streng kuratierte Auswahl an Gemälden und können erstmalig seine neuen Grafikeditionen vorstellen.

Die Editionen sind bis einschließlich 31.12.2021 zum Subsriptionspreis von € 180,- bzw. € 280,- erhältlich.

Ab 01.01.2022 liegt der VK bei € 220,- bzw. € 320,-

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog.

Ulrich Lipp wurde 1955 in Hindelang im Allgäu geboren

Studium 1978-83 an der Hochschule für Bildende Kunst in Düsseldorf

seit 1984 freischaffend

Die Kunsthandlung und Galerie Bilder Fuchs ist ein inhabergeführtes Unternehmen seit mehr als einem Jahrhundert.

Unser Leitsatz von Beginn an: Geschmack ist die Kunst, sich auf Kleinigkeiten zu verstehen.

Kunstkauf ist Vetrauenssache und setzt Kompetenz, Erfahrung und Einfühlungsvermögen voraus. Es ist unser Bestreben, durch eine intensive Auseinandersetzung mit unseren Kunden, immer eine persönliche und individuelle Lösung zu finden.

Gerne beraten wir Sie bei dem Aufbau Ihrer privaten Kunstsammlung, bei der Werterhaltung und Konservierung Ihrer Kunstwerke und natürlich auch bei einer anstehenden Auflösung oder Veräußerung Ihrer Objekte.

