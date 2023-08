Auszeichnung bei Studien des F.A.Z.-Instituts

dbfp wird bei den Studien „Höchst vertrauenswürdige Unternehmen“ und „Rundum Glücklich“ ausgezeichnet

Stuttgart. Die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH (dbfp) wurde mit dem Siegel „Höchst vertrauenswürdige Unternehmen 2023“ ausgezeichnet. Im Ranking der bewerteten Unternehmen konnte sich die dbfp dabei unter den Top 3 Finanzvertrieben platzieren.

Bei der Studie des F.A.Z.-Instituts werden diejenigen Unternehmen ausgezeichnet, deren Vertrauenswürdigkeit am höchsten ist. Dabei wurden für insgesamt 18.000 Unternehmen die Daten eines Social Listenings analysiert. Das Social Listening untersucht in der Studie die Eventtypen Vertrauen, Management, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Produkt und Service sowie Arbeitgeber. So wird die Vertrauensbasis breit und umfassend bewertet.

Auch in der Studie „Rundum Glücklich 2023“ des F.A.Z.-Instituts, bei der untersucht wird, welche Unternehmen und Marken rundum glückliche Kunden haben, überzeugte die dbfp mit Bravour. Sie sicherte sich den ersten Platz unter den ausgezeichneten Finanzvertrieben mit der höchstmöglichen Bewertung von 100 Punkten.

Bei der Studie wurden etwa 20.000 Unternehmen analysiert und dabei verschiedene Faktoren wie Bedürfnis, Ansehen und Preis bewertet. Unternehmen und Marken, die hier besonders gut abgeschnitten haben, erhielten eine Auszeichnung.

Durch ihre hervorragenden Leistungen in beiden Studien zählt die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung zu den Siegern und nimmt stolz diese hochgeschätzten Auszeichnungen entgegen.

Die dbfp ist ein mittelständisch geprägtes Beratungshaus mit dem Fokus auf vermögende Privatkunden. Die Beratungsfelder umfassen die Anlageberatung und Vermögensverwaltung, Vorsorge und Absicherung sowie die Finanzierungsberatung.

Nach über 13 Jahren am Markt betreut die dbfp heute, mit ihrem bundesweiten Beratungsnetzwerk, Kundenvermögen in Höhe von über einer halben Mrd. Euro. Das Geschäftsfeld der Anlageberatung und Vermögensverwaltung betreibt das Unternehmen gemeinsam mit ihrem langjährigen strategischen Partner, der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.

