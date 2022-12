Auszeichnung: cigus GmbH ist Ulms bester Arbeitgeber 2022

Ulm, 16. Dezember 2022 – Das Ingenieur- und Personalberatungs-Unternehmen cigus GmbH in Ulm ist als regional bester Arbeitgeber des Jahres 2022 ausgezeichnet worden. Die Online-Bewertungs-Plattform kununu hat dafür fast sechs Millionen Bewertungen für über eine Million Unternehmen ausgewertet. In Ulm führt cigus in allen Unternehmensgrößen und Bewertungskategorien. Im Gesamtdurchschnitt erhielt das Unternehmen von bestehenden und ehemaligen Beschäftigten 4,76 von 5,0 möglichen Punkten. (Quelle: https://news.kununu.com/beste-arbeitgeber-ulm/)

In den Kategorien Work-Life Balance, Zusammenarbeit, Mitarbeiterführung und Strategische Ausrichtung liegt cigus deutlich vor dem Branchendurchschnitt für Firmen aus der Branche Beratung bzw. Consulting. Bei der Unternehmenskultur liegt cigus sogar 21 Prozent über dem Branchendurchschnitt. 89 Prozent der Beschäftigten erklärten sich laut kununu zufrieden mit ihrem Gehalt. In vielen Bewertungen wurden vor allem flexible Arbeitszeiten, der Umgang mit Mitarbeitern, der Informationsfluss sowie Wertschätzung und Anerkennung positiv hervorgehoben.

Die cigus GmbH berät seit über 30 Jahren Technologie-Unternehmen in Branchen wie Optik, Elektronik, Maschinenbau und Fahrzeugbau bei ihrer strategischen Entwicklung sowie bei der Rekrutierung und Schulung von qualifiziertem Personal.

Bereits im Jahr 2019 war cigus (damals noch consinion GmbH) in einem Ranking des Wirtschafts-Magazins FOCUS-Business als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet worden. Das Magazin hatte damals zusammen mit dem Marktforschungs-Unternehmen Media Market Insights über 750.000 Unternehmensprofile mit mehr als drei Millionen Arbeitgeber-Bewertungen ausgewertet. Auch damals erzielte cigus (bzw. consinion) rund 4,7 von maximal 5 möglichen Punkten.

Die cigus GmbH wurde 2001 gegründet und konzentriert sich auf die Beratung von Unternehmen, Interim-Management und Personalentwicklung sowie die Vermittlung von Spezialisten in den Bereichen Technologie und Engineering. Geschäftsführer Joachim Lang hat bereits in den 1990er Jahren mit der Gründung des damals größten deutschen Ingenieur-Unternehmens die Branche geprägt. Lang ist Vorsitzender des Beirats sowie Leiter der Arbeitsgruppe Nachwuchs-Ausbildung-Personal im Cluster Nutzfahrzeuge (CNS). Er hat sich zudem bundesweit als Coach und Experte für Personalentwicklung, Unternehmensführung und Unternehmensentwicklung in technischen Branchen einen Namen gemacht.

