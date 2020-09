Auszeichnung für die Social Media Akademie von WEKA MEDIA

Mannheim/Kissing, 10. September 2020 – Der Weiterbildungsehrgang “Online Marketing Manager” der Social Media Akademie (SMA) von WEKA MEDIA wurde vom eLearning Journal mit der Note “sehr gut” ausgezeichnet. Besonders punkten konnten das praxisorientierte didaktische Konzept, die gute technische Umsetzung sowie das durchdachte Betreuungskonzept des Lehrgangs.

Anfang des Jahres konnte sich die Social Media Akademie (SMA) bereits zum 3. Mal in Folge über den vom Bewertungsportal FernstudiumCheck verliehenen Titel zur “TOP Fernschule 2020” freuen. Nun wurde ihr Lehrgang “Online Marketing Manager” vom eLearning Journal als “sehr gut” ausgezeichnet.

Die 2010 gegründete und von der ZFU zertifizierte Social Media Akademie (SMA) setzt Maßstäbe in der Aus- und Weiterbildung und Professionalisierung von Fachkräften in der digitalen Wirtschaft sowie im Erlangen wichtiger Medienkompetenzen. Hier werden Mitarbeiter und Arbeitskräfte zu Social Media-Managern, Online Marketing-Managern und Online Shop-Managern weitergebildet. Die Lehrgänge bestehen aus Lerneinheiten mit jeweils durchschnittlich 60-minütigen Lernvideos, in denen die Dozenten – ausschließlich erfahrene Experten auf dem jeweiligen Gebiet – mit hohem Praxisbezug referieren.

So wundert es nicht, dass der Online-Marketing-Manager-Lehrgang vom eLearning Journal vor allem mit seinem didaktischen Konzept punkten kann. Bei der Bewertung wird der “starke Praxisbezug” des Online-Marketing-Lehrgangs – dessen Inhalte von Online-Marketing-Strategie über verschiedene Marketing-Kanäle bis hin zur Analyse und Bewertung von Maßnahmen reichen – besonders hervorgehoben: “Die Lerneinheiten geben jeweils eine umfassende Einführung in die jeweilige Thematik, die durch zahlreiche Praxisbeispiele ergänzt und damit komplementiert werden.”

Auch in technischer Hinsicht kann der SMA-Online-Lehrgang das eLearning Journal überzeugen. “Lernvideos sind als Kernstück der Akademie hochwertig produziert und stehen von 244p fürs Smartphone bis 1080p in HD-Qualität zur Verfügung (…) Während unseres Tests war die Performance der Videos einwandfrei, lange Ladezeiten oder ständige Ruckler oder “Buffering” gab es nicht (…) Steigt man außerdem vorzeitig bei einem Video aus, wird der Fortschritt gespeichert und beim nächsten Aufruf springt das Video an die vorherige Stelle. Insbesondere aufgrund der Länge der Videos handelt es sich um eine nützliche Funktion”, lobt das eLearning-Journal.

Regelmäßig wird die Social Media Akademie vom Bewertungsportal FernstudiumCheck auf der Basis positiver Erfahrungsberichte von Nutzern für ihr umfangreiches Betreuungskonzept ausgezeichnet. So wurde sie Anfang dieses Jahres nicht nur mit dem Award “TOP Fernschule 2020” sondern auch mit dem Award “Top Betreuung” ausgezeichnet. Auch das eLearning Journal schreibt: “Betreuung als Qualitätsmerkmal” und bestätigt der Plattform ein “durchdachtes Betreuungskonzept”. In der Tat lässt die SMA die Lernenden während der mehrmonatigen Bearbeitungszeit des Kurses nicht alleine: sie werden stets begleitet durch einen Tutor, können auch den Dozenten Fragen stellen und sind in Online-Lerncommunities im kollaborativen Austausch mit anderen Teilnehmern.

“Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung”, sagt Michael Klamerski, Leiter der Social Media Akademie bei WEKA MEDIA. “Es zeigt uns, dass wir mit unserem Konzept richtig liegen. Wir bieten ein digitales Weiterbildungsangebot höchster Qualität und freuen uns, dass unsere hohen Anforderungen an Praxisbezug, funktionierender Technik und intensiver Betreuung nicht nur unsere Teilnehmer überzeugen!”

Über WEKA MEDIA:

Die WEKA MEDIA GmbH & Co. KG ist einer der führenden Anbieter von multimedialen Fachinformationslösungen im Business-to-Business- und Business-to-Government-Bereich. Das Unternehmen bietet Produkte und Services mit einem hohen Nutzwert. Das Spektrum reicht von Software-, Online- und Printprodukten und einer modular aufgebauten, internetbasierten Großkundenlösung bis hin zu E-Learning-Angeboten, Seminaren, Fachtagungen und Kongressen. Das Produktportfolio wendet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Arbeitssicherheit und Brandschutz, Bauhandwerk und Architektur, Behörde, Datenschutz, Management und Finanzen, betriebliche Mitbestimmung, Personalentwicklung, Produktion und Konstruktion, Umwelt und Energie sowie Qualitätsmanagement.

WEKA MEDIA ist ein Unternehmen der europaweit tätigen WEKA Firmengruppe. Die unter dem Dach der WEKA Firmengruppe geführten Medienunternehmen beschäftigen über 1500 Mitarbeiter und erwirtschafteten 2019 einen Umsatz von rund 248 Millionen Euro.

Kontakt

WEKA MEDIA GmbH & Co. KG

Isabelle Ruhrmann

Römerstr. 4

86438 Kissing

08233-23-7187

isabelle.ruhrmann@weka.de

http://www.weka.de/

Bildquelle: @eLearning Journal