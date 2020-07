Auszeichnung für Schwartz Public Relations von PRovoke

Münchner Agentur ist “Best Agency to Work For” Kontinentaleuropa und Top 5 der “DACH Consultancies of the Year”

München, 1. Juli 2020 – Jubel bei Schwartz Public Relations in München: Die Kommunikationsagentur wurde gestern im Rahmen der renommierten Sabre Awards von PRovoke (ehemals Holmes Report) als “Best Agency to Work For 2020” in Kontinentaleuropa ausgezeichnet. Zudem ist sie eine der fünf besten “DACH Consultancies of the Year 2020”.

Zum zweiten Mal in Folge – und insgesamt zum vierten Mal nach 2016, 2017 und 2019 – ist Schwartz PR ” Best Agency to Work For 2020” und damit der beste PR-Agentur-Arbeitgeber in Kontinentaleuropa. PRovoke hob in der Begründung besonders die familiäre Kultur sowie die drei Kernwerte Transparenz, Vertrauen sowie ständige Weiterbildung und -entwicklung hervor. In dieser Kategorie ließ die Agentur die internationalen Agenturen Allison + Partners, Tribeca, Canela und One Philosophy hinter sich.

Darüber hinaus wurde die von Christoph Schwartz 1994 gegründete Agentur in der Kategorie ” Consultancies of the Year 2020” als eine der fünf besten Agenturen in Deutschland, Österreich und der Schweiz honoriert. In den Jahren 2015, 2016, 2018 und 2019 war Schwartz PR ebenfalls als beste PR-Agentur in der DACH-Region nominiert.

“2020 ist für die gesamte Agenturbranche kein leichtes Jahr. Aber wir meistern die Herausforderungen sehr gut, weil wir frühzeitig für die notwendigen Maßnahmen, Werkzeuge und Prozesse gesorgt haben. Vor allem aber durch das große Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch im Homeoffice am Ball bleiben und ihre Kunden immer wieder mit neuen Ideen, Formaten sowie einer hervorragenden Leistung überzeugen. Unserem Team gebührt die Auszeichnung “Best Agency to Work For””, erklärt Agenturinhaber Christoph Schwartz.

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019 und 2020 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in Continental Europe ausgezeichnet.

