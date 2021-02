Auszeit im Wellnesshotel in Bad Hofgastein

7 Nächte Urlaub im **** Wellnesshotel DAS.GOLDBERG

Liebe Gäste, liebe Freunde!

Endlich: Urlaub in Sicht!

Wir öffnen im Mai. Unsere Pforten.

Und dürfen Sie endlich wieder in unserem Haus begrüßen.

Selbstverständlich unter Einhaltung aller Vorschriften.

Aber: Social Distancing ist bei uns seit jeher Devise.

Denn Social Distancing bedeutet für uns Raum. Und Zeit.

Für den individuellen Genuss.

Und, um dem Wunsch jedes Gastes Ausdruck zu verleihen: nach Privacy.

Im Restaurant. Im Spa-Bereich. In der Lobby. Und in der Natur sowieso.

Gerade in unserer atemberaubenden Bergwelt gibt es kein zu nah. Oder zu eng.

Eher schon zu hoch. Oder zu weit.

Traumhafte Aussichten. Auch in Richtung Strand. Südsee.Feeling. Und das in Österreich.

An unserem Gold.Strand. Mit privaten Liegebereichen. Und coolen Drinks.

Und nach einem erfrischenden Sprung in unseren Naturbadesee. Bleiben keine Wünsche offen.

Who says paradise has to be tropical?

Wir beweisen Ihnen sehr gerne. Das Gegenteil!

Und freuen uns schon jetzt auf Sie!

##########################################################################################################

Mein Wertvollstes … 7 Nächte



7 Nächte inklusive täglicher GOLDBERG KULINARIK mit Frühstücksbuffet, Nachmittagssnack und 5-gängigen Abendwahlmenü

wir schenken Ihnen 1 Wellness Gutschein im Wert von EUR 50,00 pro Person (einlösbar bis 15.00 Uhr)

alle weiteren GOLDBERG Inklusivleistungen

Für Kinder sind Hotelleistungen wie unsere Goldberg Kulinarik und das Goldberg Natur SPA inkludiert. Die sogenannten Inklusivleistungen der Pauschale wie z.B. Wellnessgutschein, Skipässe… sind im Kinderpreis nicht enthalten.

DAS.GOLDBERG liegt mitten im Wandergebiet Gasteinertal umgeben von blühenden Wiesen und 350 km Wanderwegen.

Teilnahme an den geführten Wanderungen mit unserem Wanderführer Christian durch die Gasteiner Bergwelt (exkl. regionalen Schmankerln auf den Hütten und Transferkosten)

Wohlfühlen im 1.500 m² SPA-Bereich mit Weitblick

Wellness-Tasche mit Badetüchern, Bademantel und Badeslipper auf den Zimmern (leihweise für die Dauer des Aufenthaltes)

Gastein Card mit vielen Mehrwerten

Jetzt schnell buchen und Wellness-Auszeit sichern!

##########################################################################################################

SICHER URLAUB PLANEN.

Safety first. Ist unsere Devise. Denn in Zeiten wie diesen ist unser aller Wohl,

die Gesundheit, für uns oberste Priorität.

Entsprechend können Sie sich entspannt zurücklehnen.

Und Ihren Urlaub bei uns planen und genießen.

Denn wir tun alles, um Ihre Sicherheit zu garantieren.

Wir freuen uns. Auf Sie!

Georg und Vera Seer mit Anna und Peter

und dem DAS.GOLDBERG-Team

DAS.GOLDBERG ist Ihr exklusives Designhotel in Österreich und verspricht Ihnen einen angenehmen Wohlfühlaufenthalt. Inmitten des herrlichen Salzburger Lands können Sie hier einen unvergesslichen Sommer- oder Winterurlaub im Zeichen der Entspannung verbringen. Genießen Sie unser modernes Hotel in Bad Hofgastein mit unserem vielseitigen Angebot für Übernachtungen, Wellness und Entspannung.

