Autogas weiterhin sehr beliebt

LPG verzeichnet deutliche Steigerung bei Fahrzeug-Neuzulassungen 2022

Brühl, 18.01.2023

Fahrzeuge mit Flüssiggas-Antrieb (LPG) waren 2022 weiterhin sehr gefragt und konnten deutliche Zuwächse verzeichnen.

Das belegt die vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) veröffentlichte Jahresbilanz zu den Pkw-Zulassungszahlen 2022. Diese zeigt eine deutliche und konstante Steigerung bei den Neuzulassungen für den Alternativkraftstoff Autogas (LPG) im letzten Jahr 2022.

Insgesamt 15.006 Pkw mit LPG wurden 2022 neu zugelassen. Das ist der kräftigste An-stieg in den letzten zwölf Jahren. Der Anteil von Autogas-Pkw im Markt liegt nun bei 0,6 Prozent.

Im Jahr zuvor (2021) wurden noch 10.118 Fahrzeuge mit LPG-Antrieb zugelassen.

Damit stiegen die Neuzulassungen von Autogas-Fahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr um 48,3 Prozent. Spitzenmonate waren das erste Quartal sowie November und Dezember 2022.

Zum Vergleich: Der Anteil an batterieelektrischen Pkw im Bestand stieg auf 1,3 Prozent (+100,1 %) und liegt damit nun gleichauf mit Plug-in-Hybridfahrzeugen (ebenfalls 1,3%, +102,2 Prozent).

Im gesamten Pkw-Markt verschieben sich die Gewichte weiter in Richtung der alternativen Antriebe. Jeder zweite neue Pkw hatte 2022 einen alternativen Antrieb (Elektro BEV, Hybrid, Plug-In, Brennstoffzelle, Gas, Wasserstoff). Diese kamen 2022 auf einen Anteil bei den Neuzulassungen von 49,6 Prozent. Nur Erdgas (CNG) verzeichnete mit einem Rückgang von 52,9 % stark sinkende Neuzulassungen. Der Anteil von Erdgas-Pkw liegt nur noch bei 0,1 Prozent.

Die durchschnittliche CO2-Emission der Pkw ging 2022 um -7,7 Prozent weiter zurück, im Durchschnitt auf 109,6 g/km (Vorjahr: 118,7 g/km).

„Das sind erfreuliche Zahlen und zeigen, dass die Verbraucher Autogas als kostengünstigen und umweltfreundlichen Kraftstoff weiterhin schätzen und nutzen“, erklärt Uwe Thomsen, Geschäftsführer der Propan Rheingas GmbH & Co. KG. „Überall dort, wo Elektrifizierung kaum möglich ist wie bei Schwerlastverkehr, Baumaschinen, Einsatzfahr-zeugen oder bei langen Wegstrecken über Land und schlechten Ladestrominfrastrukturen, ist Autogas die Alternative der Wahl“, so Thomsen weiter.

Die Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist seit mehr als 95 Jahren Kompetenzführer in der Versorgung mit leitungsunabhängigem Flüssiggas (LPG) und Marken-unabhängiger Energieversorgung. Als einziger Anbieter im Markt bündelt die mittelständische Unter-nehmensgruppe mit Hauptsitz in Brühl – Energieeffizienz, Gas und Heizungsbau, Elektromobilitätslösungen, Solartechnik und Energieversorgung mit Flüssigggas, Autogas, Wasserstoff, Erdgas, Strom und bietet die Komplettlösung: von der Entscheidung für eine Energieform über die Montage und Wartung der Anlage bis hin zur kontinuierlichen Belieferung. Rheingas greift bei Planung, Anlagenbau, Gasversorgung, Wartung und Service konsequent auf eigenes Personal mit umfassendem technischem Know-how zu-rück. https://www.rheingas.de/

Kontakt

Propan Rheingas Gmbh & Co KG

Evelyn Höller

Fischenicher Str. 23

50321 Brühl

0223270791126

evelyn.hoeller@rheingas.de

http://www.rheingas.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.