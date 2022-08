Autohaus Moritz – Ihr Honda-Vertragshändler für Neuwagen in Hannover

Für eine ausgewählte Fahrzeugmarke einen Vertragshändler zu wählen, bietet eine Reihe von Vorteilen. So ist es einem Vertragshändler möglich, Rabattaktionen zusammen mit dem Hersteller und eine Hersteller-Anschlussgarantie für dessen Fahrzeuge anzubieten. Weiterhin lassen sich herstellerspezifische Um- und Nachrüstungen auch vom Vertragshändler realisieren. Wer mit einem Honda auf einen Vertragshändler in Hannover zurückgreifen möchte, ist beim Autohaus Moritz an der richtigen Adresse. Ab sofort ist das Autohaus Moritz in Hannover der einzige Honda Vertragshändler, der für Neuwagen der japanischen Marke zur Verfügung steht.

Vertragshändler und Premium-Partner mit umfangreichem Leistungsportfolio

Das Autohaus Moritz bietet einen Full Service rund um den japanischen Autobauer. Im Rahmen des Neuwagenverkaufs können sich Interessierte ein Neufahrzeug ihrer Wahl modular konfigurieren. Neben innovativen Sicherheitsfeatures und einem modernen Design stellt der Hersteller zahlreiche Komfortfunktionen bereit. Darüber hinaus haben Kunden die Wahl, ob der Neuwagen ein elegantes Fahrzeug oder eines mit sportlicher Note sein soll. Auch im gefragten SUV- bzw. City-SUV-Segment verfügt der japanische Autohersteller über attraktive Modelle. Wer statt eines Privatfahrzeugs auf der Suche nach einem Honda ist, um die betriebliche Fahrzeugflotte zu erweitern, ist beim Autohaus Moritz – dem einzigen Vertragshändler für Honda Neuwagen in Hannover – hervorragend aufgehoben. Um für das avisierte Modell ein Gefühl zu bekommen, lohnt es sich, selbst im Fahrzeug Platz zu nehmen. Das Autohaus Moritz hat die neuesten Modelle im Showroom ausgestellt und bietet Gelegenheit zum Probefahren.

Der Verkauf von Neufahrzeugen wird beim Autohaus Moritz um den Verkauf von Gebrauchtwagen der japanischen Marke komplettiert. Gebrauchtwagen können im Gebrauchtwagen Zentrum Moritz für Hannover erworben werden. Wer sich jedoch dafür entscheidet, jetzt in die E-Mobilität einzusteigen, findet mit dem renommierten Autohaus ebenso den richtigen Ansprechpartner. Die E-Mobilitäts-Experten des Autohauses beraten ausführlich zu den verschiedenen Modellen, die für emissionsfreies Fahren infrage kommen.

Eine Besonderheit ist, dass das Autohaus Moritz Lackierarbeiten im hauseigenen Karosserie- und Lackzentrum durchführt. Das hat den Vorteil kurzer Wege und eines schnellen Abstimmungsprozesses. Im Karosseriezentrum werden außerdem alle anfallenden Reparaturen und Instandhaltungen an den Fahrzeugen durchgeführt. Ganz gleich, ob es um das Beseitigen eines Unfallschadens oder von Dellen mittels Smart Repair geht: Der professionelle und kundenorientierte Service im Autohaus Moritz überzeugt. Beim Fahrzeug ist wieder einmal eine Inspektion fällig? Sollen Ölfilter, Zündkerzen, Pollenfilter & Co. ausgetauscht werden? Mit verschiedenen Angeboten einer Inspektion trägt das Autohaus Moritz zum Werterhalt der Fahrzeuge bei. Nicht zuletzt bietet das Autohaus einen umfassenden Reifenservice für Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen, wuchtet Reifen aus und füllt sie auf Wunsch mit Stickstoff.

Kompetenter und zuverlässiger Partner mit langjähriger Erfahrung

Das Autohaus Moritz ist seit mehr als 40 Jahren für Kunden des japanischen Autobauers im Einsatz. Mit seinem Premium-Service blickt das Unternehmen auch über den Tellerrand hinaus. Ein Hol- und Bringservice nimmt Kunden Wege für die Fahrzeugreparatur ab. Auch dann, wenn für einen ausgewählten Zeitraum ein Ersatzwagen erforderlich sein sollte, bietet das Autohaus Moritz eine passende Lösung. Honda-Vertragshändler für Neuwagen in Hannover gesucht? Das Autohaus Moritz ist und bleibt eine gute Wahl.

Pressekontakt

Autohaus Moritz GmbH

Bernd-Rosemeyer-Str. 2

30880 Hannover

Tel.: (0 51 02) 93 88 0

E-Mail: info@autohaus-moritz.de

Web: https://autohaus-moritz.de/autohaus-honda/hannover/

Die Autohaus Moritz GmbH ist ein Autohaus für Honda und Hyundai Neuwagen sowie Honda Leichtkrafträder und Roller. Der Hauptsitz befindet sich in Laatzen und hat damit auch viele Hannoveraner Kunden. Ein Standort in Springe, welcher Neuwagen von Honda anbietet sowie ein Gebrauchtwagenzentrum in Laatzen zählen ebenso zum Unternehmen. Neben dem Verkauf von Fahrzeugen werden auch Service, Reparaturen oder Lackierarbeiten angeboten.

Kontakt

Autohaus Moritz GmbH

Thomas Moritz

Bernd-Rosemeyer-Str. 3

30880 Hannover

(0 51 02) 93 88 0

info@autohaus-moritz.de

https://autohaus-moritz.de/autohaus-honda/hannover/

