Automated SW Testing Quality Summit von Parasoft

Virtueller Live-Gipfel am 16. Mai 2023

Monrovia (USA)/Berlin – April 2022 – Parasoft, ein weltweit führender Anbieter von Softwaretestlösungen, kündigt seinen vierten jährlichen ASTQ (Automated Software Testing and Quality) Virtual Summit an. Auf dieser halbtägigen virtuellen Veranstaltung werden Qualitätssischerungs- und Entwicklungs-Unternehmen darüber berichten, mit welchen Best Practices sie die Herausforderungen von Softwareanwendungen meistern, um ihre Geschäftsziele zu erreichen.

Teilnehmer des virtuellen Live-Gipfels am Dienstag, den 16. Mai 2023, um 15:00 Uhr MEZ (11:00 EDT) erhalten Einblicke von Branchenführern aus den Märkten Finanzdienstleistungen und Telekommunikation und erfahren, wie sie eine solide Teststrategie entwickeln können, die KI-gestützte Testautomatisierung einsetzt. Sie lernen effektive Methoden zur Automatisierung und Beschleunigung von Tests kennen, und wie sie robuste Anwendungen bereitstellen.

Eröffnet wird das diesjährige Gipfeltreffen mit einer Keynote von Gastredner Diego Lo Giudice, Forrester VP und Principal Analyst. Er wird seine Forschungsergebnisse und Erkenntnisse darüber teilen, wie KI (Künstliche Intelligenz) das Software-Testen revolutioniert. Im Bericht „The Forrester Wave™: Continuous Automation Testing Platforms, Q4 2022“ schreibt Lo Giudice: „Qualität wird zu einem zentralen Thema für alle Aspekte des Softwareentwicklungs-Lebenszyklus. Die Automatisierung verschiedener Testarten, mit funktionalen Tests als Kern, etabliert sich zum Standard. [Parasoft] hat unbestrittene Stärken bei API-Tests, die durch KI vereinfacht und in sein Service-Virtualisierungsangebot integriert werden.“

Der Performance-Testing-Experte Scott Moore wird über die Bedeutung von Performance-Engineering zur Senkung von Cloud-Kosten sprechen. An der Veranstaltung nehmen zudem führende Vertreter von Finanzdienstleistungs- und Telekommunikationsunternehmen teil, darunter Banco de Credito e Inversiones (BCI), Charter Communications, CIBC und Northbridge Financial.

Zu den Themen des ASTQ Virtual Summit gehören:

-Erfolgreiche Simulation von Testdaten und Testumgebungen, um kontinuierliche Tests für mehrere Anwendungen zu ermöglichen.

-Vorziehen der API-Tests, um die Qualitäts- und Veröffentlichungsziele zu erreichen.

-Vorteile von Performance-Engineering-Praktiken, einschließlich Kosteneinsparungen und verbesserter Systemleistung.

Softwarequalität bleibt ein wichtiges Thema für Führungskräfte, die die Kundenzufriedenheit erhalten und steigern wollen. Die komplexe Landschaft von Agile, CI/CD und DevOps erfordert eine solide Teststrategie, die die KI-gestützte Testautomatisierung nutzt, um Anwendungen zuverlässig bereitzustellen.

Vollständige Agenda und Anmeldung hier:

https://software.parasoft.com/automated-software-testing-quality-summit-2023/

Parasoft unterstützt Unternehmen bei der kontinuierlichen Bereitstellung qualitativ hochwertiger Software mit seiner marktbewährten, integrierten Suite von automatisierten Softwaretest-Tools. Die Technologien von Parasoft unterstützen den Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt und reduzieren den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und konformer Software, indem sie alles von der tiefen Code-Analyse und Unit-Tests bis hin zu Web-UI- und API-Tests sowie Service-Virtualisierung und vollständiger Codeabdeckung in die Delivery-Pipeline integrieren. Das preisgekrönte Reporting- und Analyse-Dashboard von Parasoft bietet einen zentralen Überblick über die Qualität und ermöglicht es Unternehmen, mit Zuversicht zu liefern und in den strategisch wichtigsten Ökosystemen und Entwicklungsinitiativen von heute – Cybersicherheit, sicherheitskritisch, Agile, DevOps und kontinuierliche Tests – erfolgreich zu sein.

