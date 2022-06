automatica 2022 in München: Panasonic präsentiert innovative Roboter- und Schweißlösungen

Roboter- und Schweißsysteme live erleben: Panasonic Factory Solutions Europe, ein Geschäftsbereich von Panasonic Connect Europe, präsentiert sein Portfolio als eines der führenden Unternehmen in der Roboter- und Schweißtechnik vom 21. bis 24. Juni 2022 auf der automatica in München.

Die Industrie der Zukunft verlangt nach neuen Lösungen. Mit der iWNB (integrated Welding Network Box) von Panasonic wird die Produktion digital und transparent, was den Mehrwert für Produktivität, Qualität, Nachvollziehbarkeit und Wartungsfreundlichkeit erhöht. Die iWNB sammelt Informationen über den Schweißroboter und den Prozess, akkumuliert und analysiert sie. Auf dieser Basis macht sie Vorschläge für eine stabile Produktion und verbessert gleichzeitig die Gesamtproduktivität.

Um den Schweißprozess selbst zu verbessern, ist es wichtig, die Qualität der Schweißnaht mit einer zuverlässigen Prüfmethode zu kontrollieren. Das Bead Eye von Panasonic verfügt über eine große Wissensdatenbank, die voreingestellt ist und kontinuierlich dazulernt, um Fehler in der Schweißproduktion zu vermeiden. Diese kostensparende Lösung verbessert die Nachvollziehbarkeit und automatisiert die Sichtprüfung.

LAPRISS (Laser Processing Robot Integrated System Solution) war der Anfang und wird mit der Blue DDL-Technologie von Panasonic ergänzt. Der blaue DDL Laser ist nicht nur zum Metallschneiden und -schweißen geeignet, sondern auch für thermische Verarbeitungsbereiche der nächsten Generation wie 3D-Druck, Oberflächenbearbeitung und Multimaterialbearbeitung für Nichteisenmetalle. Laser-Spin-Technologie kombiniert mit höherer Flexibilität.

Iván Rodrigo Flor Cantos, European Marketing Manager bei Panasonic Factory Solutions, sagt: „Die von uns hergestellten Roboter in Kombination mit unserer Erfahrung im Schweißen – diese Kompetenzen bilden eine starke Allianz. Aber Panasonic bietet noch mehr: Eine Komplettlösung, die Roboter, Software, Schweißtechnologie und für die Bedürfnisse des Kunden maßgefertigte Schweißzellen umfasst. Dies ermöglicht es uns, alles aus einer Hand anzubieten und ein starker, zuverlässiger Partner zu sein. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher unseres Standes auf der automatica.“

Besuchen Sie den Panasonic Stand und erleben Sie Roboter- und Schweißtechnologie live: Von 21. bis 24. Juni 2022 auf der automatica in München, Halle B6 – Stand 103.

Weitere Informationen zu Panasonic Produkten finden Sie unter: https://business.panasonic.de/.

Über Panasonic Connect Europe

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Im Mittelpunkt steht der B2B-Lösungsansatz „Gemba Process Innovation“. Mehr als 400 Mitarbeiter unterstützen so geschäftskritische Abläufe und Transformationen durch den innovativen Einsatz der breiten Panasonic Produktpalette.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

-Mobile Solutions: Robuste mobile IT-Lösungen basierend auf bedarfsgerecht anpassbaren TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds und umfangreichen Services steigern die Produktivität mobiler Mitarbeiter und tragen zu optimierten Arbeitsprozessen bei.

-Media Entertainment mit den zwei Bereichen: Visual System Solutions, mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays und Broadcast & ProAV mit smarten Live-Aufnahmelösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die bei Live-Aufzeichnung wie von Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios weit verbreitet sind.

-Business and Industry Solutions: Maßgeschneiderte Technologielösungen für den Einzelhandel, Logistik und Fertigung. Sie wurden dazu entwickelt, die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern.

-Panasonic Factory Solutions Europe: eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, wie für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering.

Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie unter: http://www.panasonic.com/global

