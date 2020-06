Automatische Mehrwertsteuer-Anpassung für Online-Shops

Das Bundeskabinett hat ein Konjunkturpaket beschlossen, zu dem die befristete Senkung der Mehrwertsteuer gehört.

Ab 1. Juli 2020 um 0 Uhr sinkt die Mehrwertsteuer von 19 auf 16%, bzw. von 7 auf 5%.

Für Shopbetreiber bedeutet das, dass nicht zum zum exakten Datum, sondern auch jeweils um 0 Uhr MEZ die Umstellung stattfinden muss.

Um diesen Prozess für Nutzer der E-Commerce Software Magento 2 und Magento 1 zu vereinfachen, wurde das Modul German Tax Switcher/ MwSt.-Wechsler von der clever+zöger GmbH entwickelt und veröffentlicht.

Für die Installation und Konfiguration sind keine Programmierkenntnisse notwendig.

Das benutzerfreundliche Interface ist für Agenturen und Shop-Betreiber leicht zu bedienen.

Während das Startdatum fest steht (1. Juli 20, 0 Uhr), kann das Enddatum variabel gehalten werden, für den Fall, dass sich das Datum verschiebt.

Frei wählbar ist ebenfalls, ob der Shop den Rabatt an den Kunden weiter geben möchte.

Das Modul ändert automatisch alle aus dem Shop generierten Texthinweise auf die Mehrwertsteuer (Produktlistings, Details, Warenkorb, Checkout), so dass im Bedarfsfall nur noch in statischen Texten vorkommende Steuerausweisungen angepasst werden müssen. Weitere Anpassungen werden individuell vorgenommen.

Das Modul ist im clever+zöger Shop erhältlich:

Magento 1: https://shop.clever-zoeger.de/german-tax-switcher-magento-1.html

Magento 2: https://shop.clever-zoeger.de/german-tax-switcher-magento-2.html

Automatic VAT adjustment for online shops

The Federal Cabinet has decided on an economic stimulus package, which includes a temporary reduction in VAT.

From July 1st, 2020 at 0 a.m., VAT will drop from 19 to 16%, or from 7 to 5%.

For shop operators, the changeover must not take place on the exact date, but also at 0:00 CET.

In order to simplify this process for users of the e-commerce software Magento 2 and Magento 1, the module German Tax Switcher / VAT changer has been developed and published by clever + zöger GmbH.

No programming skills are required for installation and configuration. An intuitive and user-friendly interface provided for agencies and shop owners.

While the start date is fixed (July 1st, 8:00 p.m.), the end date can be modified in the event of date changes. You can also choose whether the shop wants to pass the discount on to the customer.

The module automatically changes all text information generated from the shop to VAT (product listings, details, shopping cart, checkout), so that, if necessary, only tax statements that occur in static texts need to be adjusted. Further adjustments are made individually.

The module is available at the clever + zöger shop. Check it out at:

Magento 1

https://shop.clever-zoeger.de/german-tax-switcher-magento-1.html

Magento 2

https://shop.clever-zoeger.de/german-tax-switcher-magento-2.html

