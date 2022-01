Avoure Couture – Business und Freizeit in Mode vereint

Sie wünschen sich elegante, pflegeleichte Kleidung, mit der Sie sowohl in Business-Meetings, als auch beim romantischen Dinner am Abend eine rundum perfekte Figur machen?

Dann werden Sie Avoure Couture lieben!

Fashion mit Persönlichkeit

Es war einmal … eine junge Litauerin mit einem ganz eigenen Traum von Mode. So ungefähr könnte der Anfang des Avoure-Couture-Märchens lauten.

Violeta Seemann gründete ihr Modelabel im Dezember 2020. Die Idee dazu entstand jedoch bereits 10 Jahre zuvor. Damals bemerkte die modebewusste Vertriebsmitarbeiterin, dass auf dem Markt etwas Wichtiges fehlte: leicht zu reinigende Kleidung, die die Bereiche Business und Freizeit in einem ansprechenden Design vereint und dabei jede Frau von ihrer schönsten Seite zeigt. Violeta hatte eine klare Vorstellung, wie „ihre“ Mode aussehen sollte und begann, sämtliche Ideen in Zeichnungen festzuhalten. Den Schritt, ihre Gedanken in die Tat umzusetzen, wagte sie allerdings erst einige Jahre später – dafür mit beachtlichem Erfolg.

Loved by Zalando & Co.

Raimonda, Carla, Beatrice – das sind die wohlklingenden Namen der Kleider aus der ersten Avoure-Couture-Kollektion. Es handelt sich dabei um die Namen von lieben Menschen aus dem Umfeld der Gründerin Violeta Seemann. Die sehr persönlichen und wunderschönen Designs sind seit Ende September 2021 im Webshop des Labels erhältlich.

Doch damit nicht genug! Die Fashion-Riesen Zalando, About You und Otto sind ebenfalls auf den Avoure-Couture-Geschmack gekommen und haben die eleganten, figurbetonten Kleider kurz darauf in ihr Online-Sortiment aufgenommen.

Mit ihrem Label Avoure Couture möchte Violeta jeder Frau das wunderbare Gefühl geben, aus der Masse herauszustechen und dabei nie over- oder underdressed zu wirken.

„Das ist Mode, wie ich sie mir vorstelle. Elegant, vielseitig und einzigartig“, sagt sie.

Selbstbewusst durch den ganzen Tag – in Avoure Couture

Bestimmt kennen Sie das: Nach einem hektischen Arbeitstag fehlt Ihnen schlichtweg die Zeit, sich für die Cocktailparty am Abend nochmal umzuziehen. Vielleicht träumen Sie, wie damals Violeta, davon, Ihr bequemes Allrounder-Kleid zu jedem Anlass tragen zu können?

In den Designs von Avoure Couture sind Sie garantiert ein Hingucker – egal, ob Sie gerade eine Präsentation halten oder ein Geburtstagsfest bei Freunden feiern.

Die pflegeleichten Kleider überzeugen durch raffinierte Details wie zum Beispiel verlängerte Ärmel bei Kurzarm-Kleidern oder hohe Kragen. Damit kaschieren sie gewisse Zonen und sorgen dafür, dass Sie sich in Ihrer Haut wohl und selbstbewusst fühlen.

Dank der klassischen Schnitte und unifarbenen Ausführung können Sie Ihr Avoure-Couture-Kleid zudem problemlos mit den aktuellen Mode-Trends kombinieren. Wie wäre es beispielsweise mit eleganten Schuhen im angesagten Animal Print? Oder einer Tasche im trendigen Karo-Look?

Eines ist auf jeden Fall klar: in Avoure Couture sehen Sie umwerfend aus – jederzeit und überall!

Hüllen auch Sie sich in neues Selbstbewusstsein und tauchen Sie ein in die Welt von Avoure Couture.

Weitere informationen über Avoure Couture finden Sie unter https://avoure-couture.com

AVOURE COUTURE – Cosy and classy

Dein stilbewußtes und bequemes Outfit für Business und Freizeit.

Unsere Kleider sind hochwertig, klassisch und elegant. Sie haben ein angenehmes Tragegefühl mit spürbarem Wohlfühlcharakter. Lass dich von unserer Kollektion bezaubern.

