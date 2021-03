AWA Hotel erfolgreich vom ServiceQualität Deutschland e.V. zertifiziert

Das von Anita Wandinger geführte AWA Hotel in München hat die Corona-Krise dazu genutzt, eine Zertifizierung beim “ServiceQualität Deutschland (SQD) e.V.”, dem Schulungs- und Zertifizierungsprogramm für kleine und mittelständische Dienstleister im Tourismus, durchzuführen.

Die Zimmer können noch so schön und das Frühstücksbuffet noch so reichhaltig sein, wenn die Servicequalität im Hotel nicht stimmt, werden sich die Gäste nicht wohl fühlen. Das von Anita Wandinger geführte AWA Hotel im Münchener Bahnhofsviertel hatte in diesem Bereich zwar bislang keine Probleme, aber Verbesserungspotential gibt es ja i.d.R. trotzdem immer noch. Und so nutzte die AWA Gastgeberin den durch die Corona-Krise bedingten Leerlauf, um beim SQD e.V. eine Zertifizierung des Hotels durchzuführen, welche kürzlich mit dem Abschluss der ersten Stufe und der Überreichung der Zertifizierungsurkunde dazu erfolgreich beendet wurde.

Der SQD e.V. ( https://www.q-deutschland.de) bietet ein mehrstufiges Schulungs- und Zertifizierungsprogramm mit Seminaren, Workshops und verschiedenen Tools für kleine und mittelständische Dienstleister im Tourismus an und unterstützt diese seit 2001 bei der Verbesserung der Servicequalität – und das mit einem praxisnahen System, das sich einfach in den Betriebsalltag integrieren lässt.

“Ich freue mich, dass wir jetzt die Stufe Eins des Programmes abgeschlossen und unser Zertifikat erhalten haben. Durch die Teilnahme an der Zertifizierung haben wir eine ganz andere Sicht auf die Abläufe im Betrieb bekommen und konnten uns in einigen Bereichen noch verbessern. Wir werden unseren Weg auch in Zukunft gemeinsam mit dem SQD e.V. weiter gehen”, so Anita Wandinger, Gastgeberin des AWA Hotels.

+++ Über das AWA Hotel +++

Das 4-Sterne AWA Hotel ist ein Münchener City-Boutique-Hotel. Es öffnete im März 2019 seine Pforten für die Gäste. Zentral gelegen, befindet es sich nur wenige Minuten vom Hauptbahnhof, der Theresienwiese oder dem Marienplatz entfernt. Das Hotel verfügt über 88 Zimmer und Suiten, in denen die Gäste auf 23 cm Luxusmatratzen von Treca schlafen können. AWA steht für Awareness, Women und Arts. Das von der jungen Gastgeberin Anita Wandinger geführte Hotel möchte sich mit seinem Konzept bewusst von den üblichen City-Hotels absetzen. So lautet das Hotelmotto auch: “Mache alles mit Bedacht”. Deshalb verzichtet das Hotel weitestgehend auf Plastik und unterstützt zahlreiche Projekte der Organisation 4Ocean oder des Tierheimes in München und spendet pro Hotelbuchung sogar 20 Cent an die gemeinnützige Organisation DEIN MÜNCHEN.

Das W wie “Women” im Hotelnamen wird durch die Gastgeberin Anita Wandinger verkörpert und gelebt. Als junge Hotelgründerin weiß sie genau, wie schwer es Frauen in der Geschäftswelt immer noch haben. Sie unterstützt deshalb auch andere von Frauen geleitete Unternehmen und kooperiert mit diesen.

Gästen des Hotels wird schnell auffallen, dass der Bereich Art ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensphilosophie ist. So sind auf den Fluren und in den Zimmern überall Kunstwerke zu finden. Zudem finden regelmäßig Art-Nights im Hotel statt.

+++ Über Anita Wandinger +++

Obwohl Anita Wandinger aus einer Hoteliers-Familie stammt, wollte sie eigentlich Opernsängerin werden. Nach dem Besuch der Northern Arizona University verschlug es die gebürtige Münchenerin dann aber doch in die Hotellerie. Erste Erfahrungen sammelte die Hotelgründerin dabei im A-Loft, Königshof und dem Ritz Carlton in Barcelona, bevor die Powerfrau im Rahmen eines dualen Masterstudiums der Wirtschaftspsychologie als First Reputation Management Assistentin in Münchens Top Hotel, dem Bayrischen Hof, tätig war. Während dieser Zeit entwickelte sich die Idee zum eigenen Hotel. Anita Wandiger ist Hundeliebhaberin und engagiert sich zudem auch privat für den Tier- und Umweltschutz.

