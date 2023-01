Awantego auf der E-Commerce Berlin Expo 2023

Januar 2023 – Die Agentur Awantego, der Experte für automatisierte Content-Erstellung, ist als Aussteller auf der diesjährigen E-Commerce Berlin Expo dabei. Präsentiert wird eine NLG-basierte Technologie der automatisierten Texterstellung. Die Spezialisten der Agentur geben Einblicke in die Gestaltung der Content-Projekte im E-Commerce und zeigen, welche herausragenden Ergebnisse namhafte Unternehmen damit erreicht haben.

Die E-Commerce Berlin Expo findet am 23. Februar 2023 in der STATION Berlin, Luckenwalder Str. 4-6 statt. Dabei sind mehr als 250 Unternehmen und 70 führende Persönlichkeiten aus der Branche. Geplant sind inspirierende Vorträge, Einblicke in die neuesten Trends im Online-Geschäft, Networking und vieles mehr.

Awantego befasst sich seit 2015 mit der Erstellung von automatisiertem Content. Die Text-Spezialisten der Agentur haben eine breite Expertise: Vom Katzenkratzbaum bis hin zum Karohemd und Möbelstücken wurde schon alles betextet. Automatisierte Produktbeschreibungen sowie Finanz-, Sport- und Wetterberichte – sprachlich auf den Punkt und natürlich suchmaschinenoptimiert. Produktdaten verwandeln sie von nüchternen Tabellen zu aussagekräftigen Texten mit Mehrwert, die nicht nur die Kunden, sondern auch Google zufriedenstellen.

Awantego ist eine Full-Service Agentur für digitales Marketing mit dem Schwerpunkt automatische Content Erstellung. Als zertifizierter Platinum Solution Partner von AX Semantics erstellt Awantego unter anderem automatisierte mehrsprachige Produktbeschreibungen für internationale E-Commerce-Kunden. Die Content Spezialisten der Agentur führen automatisierte Content Projekte von A bis Z durch – angefangen mit der Analyse der Daten über die Erstellung von suchmaschinenoptimierten Texten bis hin zur API-Anbindung an Kundensysteme.

