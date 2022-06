Award für Fivetran: „Databricks Data Ingestion Partner of the Year“

Umfassende Palette neuer Produktverbesserungen

München, 28. Juni 2022 – Fivetran, führender Anbieter für moderne Datenintegration, wird von Databricks als „Data Ingestion Partner of the Year“ ausgezeichnet. Databricks gilt als Pionier im Bereich Data Lakehouses und präsentierte den Award auf dem Data + AI Summit 2022. Die Auszeichnung kommt in einer Phase, in der Fivetran seine Partnerschaft mit Databricks durch erweiterte Produktverfügbarkeiten und -verbesserungen weiter ausbaut. Ab sofort können große Datenvolumen in einem einzigen Lakehouse noch schneller, einfacher und sicherer zusammengeführt werden.

„Die digitale Transformation von Unternehmen ist nur möglich, wenn Datenexperten in der Lage sind, zuverlässig und in Echtzeit auf die neuesten Daten aus einer einzigen zentralen Quelle zuzugreifen. Die Data Pipelines von Fivetran machen dies möglich und sorgen dafür, dass der Datenfluss niemals unterbrochen wird“, sagt Adam Conway, SVP of Products bei Databricks. „Die Auszeichnung würdigt den überaus großen Beitrag von Fivetran am Erfolg unserer gemeinsamen Kunden, sowie unsere erfolgreiche Partnerschaft bei der Verbreitung des Data Lakehouse-Konzepts.“

„Wir fühlen uns über die Auszeichnung „Data Ingestion Partner of the Year“ sehr geehrt. Databricks steht an der Spitze von KI-basierten Advanced Analytics und ist ein entscheidender Bestandteil des Modern Data Stacks von einer Vielzahl von Unternehmen. Diese sind für viele unserer Kunden unverzichtbar und schaffen einen Vorteil gegenüber anderen Wettbewerbern“, so Joseph DeBuzna, Vice President, Product Management, Enterprise & Database bei Fivetran. „Wir freuen uns auf den Ausbau unserer Zusammenarbeit und darüber, dass wir in verschiedenen Branchen bahnbrechende Resultate aufgrund von unseren datenbasierten Ansätzen erzielen konnten.“

In Kürze wird der von Fivetran angebotene Managed Service für die Replikation großer Datenmengen nativ für Databricks auf Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) sowie Google Cloud verfügbar sein. Gemeinsame Kunden von Fivetran und Databricks können so eine einfache, aber leistungsstarke Replikation von Echtzeitdaten aus Quellen wie Oracle oder SQL-Server und später in diesem Jahr auch von SAP durchführen. Durch Fivetran können Unternehmen dann große Mengen an SAP-Daten über einen log-basierten CDC-Prozess (Change Data Capture) bewegen.

Weitere Ankündigungen:

-Databricks Partner Connect – Erweiterungen. Neue Partner Connect-User von bestehenden Fivetran-Accounts können in weniger als fünf Minuten eine Lakehouse Destination erstellen. Zudem wird für bestehende Fivetran Partner Connect-Kunden der Zugang über Partner Connect vereinfacht.

-Fivetran PrivateLink. Mit PrivateLink können gemeinsame Kunden bei der Übertragung sensibler Daten zwischen Fivetran und Databricks das „öffentliche“ Internet vermeiden. Stattdessen wird eine private und sichere Verbindung über AWS oder Microsoft Azure zur Verfügung gestellt.

-Fivetran Metadaten-API. Durch den Einsatz der Metadaten-API können gemeinsame Kunden Informationen über ihren Datenfluss vom Ursprung bis zu Databricks mit Drittanbietern von Daten Katalogen teilen.

-Unity Catalog – Private Preview. Beim Laden von Daten in Databricks können Kunden die neue dreiteilige Namenskonvention von Unity Catalog verwenden.

Brandon Beidel, Director of Product Management, Data Platform bei Red Ventures: „Fivetran und Databricks ergänzen sich hervorragend. Fivetran erleichtert unserem Engineering-Team die Arbeit, da sich wiederholende Aufgaben bei der Datenaufnahme eliminiert werden. Databricks wiederum bietet eine leistungsstarke und skalierbare Plattform, die wir für das Data Engineering und die Datenanalyse benötigen.“

Mehr über die Zusammenarbeit von Red Ventures mit Databricks und Fivetran in dieser Session auf dem Data + AI Summit am 28. Juni 2022.

Weitere Informationen zur Partnerschaft von Fivetran und Databricks finden Sie hier.

Über Fivetran

Fivetran ist der weltweit führende Anbieter für moderne Datenintegration. Unsere Mission: den Zugriff auf Daten so einfach und zuverlässig zu machen wie Strom aus der Steckdose. Fivetran wurde für die Cloud entwickelt und ermöglicht es, Daten aus Hunderten von SaaS- und On-Premise-Datenquellen in Cloud-Destinationen zu zentralisieren und transformieren. Unternehmen weltweit – vom Global Player bis zum Start-up – nutzen Fivetran für moderne Analysen und mehr betriebliche Effizienz und können so datengestütztes Unternehmenswachstum vorantreiben. Fivetran hat seinen Hauptsitz in Oakland, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Weitere Informationen finden Sie unter fivetran.com.

