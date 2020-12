Award Unternehmer-Ass 2020 verliehen

“Die Bewerber waren so professionell wie noch nie, der Zieleinlauf war so knapp wie noch nie. Auch viele der Unternehmen, die es nicht in die Finalrunde geschafft haben, waren so kompetent wie nie zuvor aufgestellt.”

“Die Bewerber waren so professionell wie noch nie, der Zieleinlauf war so knapp wie noch nie. Auch viele der Unternehmen, die es nicht in die Finalrunde geschafft haben, waren so kompetent wie nie zuvor aufgestellt.”, so Steffen Ritter, einer der Initiatoren des Awards. Umso härter war die Entscheidung in diesem Jahr für die Jury, bestehend aus den Vertretern der Initiatoren Versicherungsmagazin, Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. sowie des Instituts Ritter.

Es waren nur Nuancen, die den Unterschied der Platzierungen ausmachten. Was zeichnet ein Vermittlerunternehmen im Jahr 2020 aus, was macht es zum Unternehmer-Ass 2020? In einem Jahr wie diesem, in dem eine Pandemie Unternehmen vor ganz neue Herausforderungen stellte, haben die Unternehmen in der Finalrunde diese große Aufgabe angenommen und sogar als Katalysator für ihre eigene Entwicklung genutzt. So viel gearbeitet, so viel gedacht, so viel entwickelt wie nie zuvor. “Ohne Corona hätte ich diese erfolgreiche Entwicklung in diesem Jahr in diesem Umfang nicht vollzogen.”, so ein Statement eines der Finalisten.

Eine Premiere anderer Art feierte im 15. Jahr der Vergabe auch die Art der Verleihung. In einem besonderen Jahr wie diesem mussten auch die Initiatoren neue Wege gehen. Im Rahmen des Onlinekongresses “Zukunftstag deutscher Vermittler 2020” mit über 500 Teilnehmern sowie weiteren weit über 4.000 Teilnehmer via mehrerer Social Media Livestreams wurden die Sieger und Platzierten online geehrt, der Award feierlich vor deutlich größerem Auditorium als zuvor online vergeben.

Die Preisträger Award Unternehmer-Ass 2020 sind:

Kategorie Exklusivorganisation:

“Deutsche Versicherungsagentur 2020”, Award Unternehmer-Ass

GOLD:

Martin Bantle e.K., Zurich Versicherung, Konstanz

SILBER: Versicherungsagentur Marinesse e.K., Öffentliche Oldenburg, Oldenburg

BRONZE:

H.-D. Lauble GmbH, SV SparkassenVersicherung, St. Georgen

Kategorie Maklerunternehmen:

“Deutscher Versicherungsmakler 2020”, Award Unternehmer-Ass

GOLD:

MehrWert GmbH, Bamberg

SILBER:

AdVertum AG Versicherungsmakler, Stuttgart

SILBER:

von Buddenbrock Unternehmensgruppe GmbH, Essen

Was ist der Mehrwert, was sind die Beweggründe für eine Teilnahme? Der Award “Unternehmer-Ass” wurde 2006 von Institut Ritter, Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute und Versicherungsmagazin aus der Taufe gehoben, um die besten Vermittlerbetriebe der Branche auszuzeichnen. Hier geht es um gelebtes Unternehmertum und erfolgreiche Unternehmensentwicklung. 10 der 91 Teilnehmer schafften es dieses Jahr in die Finalrunde. Was ist die besondere Motivation an diesem Wettbewerb zum Teil mehrmals in Folge teilzunehmen?

Nachfolgend ein Feedback eines Bewerbers um den Award Unternehmer-Ass 2020, der es leider nicht in die Finalrunde geschafft hat, aber auch genau deswegen motiviert an seiner weiteren unternehmerischen Entwicklung arbeiten möchte.

“… Ich habe in meiner sportlichen Karriere 9.000 Würfe daneben geworfen. Ich habe fast 300 Spiele verloren. Sechsundzwanzig mal wurde mir der alles entscheidende Wurf anvertraut – und ich habe ihn verfehlt. Ich habe immer und immer wieder versagt in meinem Leben, und daher war ich so erfolgreich.”, sagte Michael Jordan. Ich bin zwar nicht so fit wie unser Basketball-Star, aber sportlich im Denken. Mir hat die Teilnahme viel Spaß gemacht. Hat sie mir doch auch ein bisschen den Spiegel vorgehalten, wo wir stehen und wo wir hinwollen. …”

Die Initiatoren freuen sich auf die weitere Begleitung solcher Betriebe, auf den Unternehmergeist, auf die innovativen Entwicklungen. All das ist Spiegelbild einer Branche, die immer organisierter, immer professioneller, immer unternehmerisch bewusster wird.

Die Bewerbungsphase zum Award Unternehmer-Ass 2021 ist ab sofort eröffnet. Weitere Informationen zu diesem renommierten Branchenaward finden Sie auf www.unternehmerass.de

Das Institut Ritter agiert im gesamten deutschsprachigen Raum. Kern dessen Arbeit ist es Unternehmern und Führungskräften bei der Entwicklung ihres Unternehmens durch offene wie auch hoch individualisierte Inhouse-Trainings, Beratungen und Seminare zu begleiten und unterstützen. Der Award “Unternehmer-Ass” wurde 2006 von Institut Ritter, Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute und Versicherungsmagazin aus der Taufe gehoben, um die besten Vermittlerbetriebe der Branche auszuzeichnen. Hier geht es um gelebtes Unternehmertum und erfolgreiche Unternehmensentwicklung.

