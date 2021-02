Axel Technology sorgt mit MARIAN für besten Radiosound

Radio- und TV-Studios aus aller Welt setzen bereits seit 1996 auf die ausgereiften Komplettlösungen von Axel Technology. Dabei hat sich das Unternehmen kontinuierlich vom reinen Systemintegrator hin zum Full-Service-Provider mit eigenem Hardwareportfolio entwickelt. Broadcast verlangt unbestechliche Audioqualität und höchste Zuverlässigkeit – daher setzt Axel Technology für alle Audioschnittstellen die ausgereiften DSP-Lösungen von MARIAN ein.

Gauting, 24. Februar 2021 – Nirgendwo sind höchste Audioqualität und hundertprozentige Zuverlässigkeit so wichtig wie im Broadcast-Bereich. Axel Technology ist seit 1996 auf diesen Markt spezialisiert und erstellt maßgeschneiderte, schlüsselfertige Lösungen für Radio- und TV-Stationen aus aller Welt. Bei der Audioübertragung setzt das Unternehmen aus Bologna auf die innovativen Lösungen von MARIAN und baut damit seinen technologischen Vorsprung konsequent weiter aus.

Broadcast-Technologie aus Bologna – seit 24 Jahren führend

Vom Lokalradio bis zum öffentlich-rechtlichen Sendezentrum – gerade im Broadcast-Bereich sind individuelle, maßgeschneiderte Lösungen gefragt. Axel Technology hat sich seit seiner Firmengründung im Jahr 1996 auf ganzheitliche Konzepte spezialisiert, die den Bedürfnissen der jeweiligen Kunden perfekt Rechnung tragen. Über das Heimatland Italien hinaus vertrauen inzwischen Kunden aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Uganda, Indien und vielen weiteren Ländern auf die zuverlässigen Systeme und den persönlichen Service von Axel Technology.

Axel Technology – ein echter Full-Service-Provider

Rundfunk- und Fernsehstudios sind hochkomplexe Installationen, bei denen Audio-, Video- und Netzwerktechnik zusammen mit Sendestrecken und umfangreicher Inhaltsverwaltung zu einem ganzheitlichen System kombiniert werden müssen. Axel Technology hat schon frühzeitig das Bedürfnis der Betreiber erkannt, für all diese Gewerke einen einzigen kompetenten Ansprechpartner zu haben. Daher wurde das Unternehmen konsequent vom reinen Hardware-Hersteller zum Full-Service-Provider weiterentwickelt, der die gesamte Installation von Konzeption bis Realisierung aus einer Hand anbieten kann. Vertriebsleiterin Simona Lippi erläutert den Grundgedanken: “Es ist für die Kunden natürlich viel einfacher, nur mit einer Firma sprechen zu müssen statt mit drei oder noch mehr. Darum bieten wir vollständige Systemlösungen an: Hardware, Software und Systemintegration.” Ein solch ganzheitliches Angebot bringt natürlich eine hohe Verantwortung mit sich, der man nur mit allerbesten Einzelkomponenten gerecht werden kann. Die von Axel Technology eingesetzten DSP-Lösungen von MARIAN haben sich in einer Vielzahl von Installationen bewährt – Tag für Tag, Jahr für Jahr im Dauerbetrieb.

Flexibel, ausgereift und kundenfreundlich: Lösungen von MARIAN

Ein verantwortungsvolles Unternehmen wie Axel Technology ist auf Zulieferer angewiesen, deren Produkte sich nicht nur durch äußerste Zuverlässigkeit, sondern insbesondere auch durch hohe Flexibilität auszeichnen. Mit einer umfassenden Schnittstellenausstattung von Mehrkanal-Analog bis hin zu diversen digitalen Anbindungsmöglichkeiten per MADI, AES/EBU oder ADAT lassen sich mit den DSP-Audiokarten von MARIAN alle denkbaren Aufgabenstellungen problemlos lösen – inklusive stabiler WordClock-Distribution. Darüber hinaus ist auch der direkte und schnelle Servicekontakt zum Hersteller für ein Systemhaus wie Axel Technology von maßgeblicher Bedeutung. MARIAN hat sich auch in dieser Beziehung als idealer Partner erwiesen, wie Lippi zu berichten weiß: “Bei einem indischen Radiosender mussten wir vor Ort und in letzter Sekunde noch ein paar Änderungen am System vornehmen. MARIAN hat uns da stark unter die Arme gegriffen.”

MARIAN setzt klangliche Maßstäbe

Rundfunkstationen sind seit jeher dafür bekannt, in punkto Audioqualität die Industriestandards zu definieren. Die Messlatte der Ingenieure von Axel Technology lag bei Ihren Hörtest dementsprechend hoch, doch MARIAN konnte die Erwartungen noch übertreffen. Daher werden die Karten von MARIAN nicht nur bei Kundeninstallationen eingesetzt, sondern dienen auch der hauseigenen Entwicklungsabteilung als unbestechliche Referenz. Simona Lippi bestätigt: “Wenn wir neue Werkzeuge entwickeln, haben wir verschiedene Testbereiche dafür angelegt, die alle mit MARIAN Audiokarten arbeiten.” Maximale Flexibilität, höchste Audioqualität sowie unbedingte Zuverlässigkeit gepaart mit bestem Kundenservice – mit MARIAN hat Axel Technology den perfekten Partner für aktuelle und zukünftige Projekte gefunden.

Erstklassige Audiokarten aus Deutschland

Die hochwertigen Audiokarten von MARIAN werden europaweit exklusiv durch cma audio vertrieben. Weitere Informationen zum Produktkatalog des deutschen Herstellers stehen auf www.cma.audio sowie www.marian.de zur Verfügung.

