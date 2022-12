Axicom zeigt sich anders

Neues Erscheinungsbild repräsentiert Rolle als Kommunikations- und Branchenexpertin

München, 7. Dezember – Axicom, die auf Technologie spezialisierte Kommunikationsagentur von WPP, hat heute eine neue globale Markenidentität und eine neue Website ( www.axicom.com) vorgestellt. Die Neuerungen unterstreichen Axicoms Position als globale Kommunikationsagentur für Tech-Marken und Marken aus allen Branchen, die eine Tech-Story haben – von Gesundheitswesen und Energie bis hin zu Finanzdienstleistungen und Transport/Logistik.

Die Umgestaltung bringt die historischen Stärken von Axicom auf den Punkt: fundiertes technisches Verständnis, ein agiles und verlässliches globales Netzwerk, ökonomische Weitsicht und eine spielerische Unternehmenskultur. Das Rebranding spiegelt eine Agentur wider, die im vergangenen Jahr in ihre Daten- und Analyse-, Content- und Kreativangebote investiert und diese erweitert hat. Axicom hat den Blick auch weiterhin fest auf die Zukunft gerichtet, auf das, was in der Technologie- und Kommunikationsbranche als Nächstes ansteht, sei es KI, Metaverse, Quantencomputing oder Raumfahrt bis hin zu dezentralen sozialen Netzwerken oder der Nutzung von TikTok für die Business-to-Business-Kommunikation.

Als Bestandteil ihrer neuen Identität bringt Axicom neue Methoden und Produkte auf den Markt, die helfen, die Herausforderungen moderner Marketingkommunikation zu bewältigen. In einer Welt der Werbeblocker, digitaler Videorekorder, die Werbung überspringen, der fragmentierten Medienlandschaft und des schwindenden Vertrauens ist es enorm wichtig, die richtige Story zielgenau zu platzieren. Zu den neuen Geheimwaffen im Werkzeugkasten der Agentur gehören:

-Die Achse: Ein Planungsinstrument, das die Kommunikationsstrategie an der Schnittstelle zwischen einem Unternehmen, seiner Zielgruppe und den kulturellen und technologischen Rahmenbedingungen verortet.

-Die Axicom Culture Engine: Ein maßgeschneiderter Datenfeed, der dabei hilft, den Platz einer Marke in genau den Gesprächen zu bestimmen und sich zu verdienen, die Engagement fördern, Affinität aufbauen und Ergebnisse liefern.

Das Herzstück dieser neuen Angebote sind die erstklassigen Analyse- und Medienteams von Axicom, die Wissenschaft mit Erfahrung und einem Netzwerk von Kontakten zu relevanten Publikationen verbinden, um die Geschichte einer Marke zu erzählen, wo und wann sie wichtig ist. Das Rebranding ist das Ergebnis einer gemeinsamen Anstrengung aller Niederlassungen der Agentur.

Matt Lackie, CEO von Axicom Global, kommentiert: „In der Technologie ist der Fortschritt immer iterativ oder explosiv. Unsere neue Markengeschichte ist unser eigener Moment des Durchbruchs – wir vereinen unsere globalen Kräfte hinter einer neuen Vision, um noch bessere Arbeit für unsere Kunden zu leisten. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden dabei zu helfen, aus dem Meer der Gleichförmigkeit herauszutreten. Unsere neue Identität zielt darauf ab, den Status quo der Branche in Frage zu stellen, indem wir uns auf unser technisches Fachwissen, unsere lokale Denkweise und unsere unternehmerischen Wurzeln berufen.“

„Indem wir die Art und Weise, wie wir uns verhalten, wie wir sprechen und aussehen, weiterentwickeln, erwecken wir die Persönlichkeit von Axicom zu neuem Leben“, erläutert Martina Brembeck, Geschäftsführerin Axicom DACH. „Seit ihrer Gründung 1994 ist Axicom ein Ort, an dem Menschen lernen, wachsen und innovativ sein können. Dieser Ruf für Innovation schafft Vertrauen bei unseren Kunden, Partnern und Finanzmärkten und inspiriert unsere Mitarbeiter. Letztlich hilft unsere breite Plattform Kunden aller Branchen und Größen, ihre Innovationskraft zu entfalten.“

Auf der neu gestalteten Website www.axicom.com findet sich auch das neue Markenvideo der Agentur.

Über Axicom

Axicom wurde 1994 gegründet und ist die globale Kommunikationsagentur für Tech-Marken und Marken mit einer Tech-Story. Axicom kombiniert fundiertes technisches Fachwissen mit Daten und Kreativität, um den Platz einer Marke in Wirtschaft und Kultur zu sichern. Axicom gehört zur BCW Group (NYSE: WPP) und ist die einzige spezialisierte Technologie-PR-Agentur innerhalb der Gruppe.

