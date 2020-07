Axis präsentiert neue Generation an Onboard-Kameras

Neue Onboard-Kameras einschließlich IR und Audio für moderne Dokumentation im Öffentlichen Personenverkehr (ÖPV)

Axis Communications, Technologieführer im Bereich Netzwerk-Video, präsentiert zwei neue leistungsstarke Onboard-Kameras der AXIS P39-Serie. Die Netzwerk-Kameras liefern bei allen Lichtverhältnissen, ob bei Tag oder Nacht, eine hervorragende Bildqualität. Sie sind speziell für den Einsatz an Bord von Straßen- und Schienenfahrzeugen des Öffentlichen Personenverkehrs (ÖPV) wie in Bussen, Zügen, U- und Trambahnen sowie Einsatzfahrzeugen konzipiert.

Netzwerk-Kameras wurden erstmals vor über zehn Jahren in Fahrzeugen installiert und sind über die letzten Jahre zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Verkehrssicherheit geworden. Dank integrierter modernster Technologien bieten Onboard-Kameras heute eine gleichbleibend hohe Bildqualität und finden daher neben dem Einsatz zur allgemeinen Sicherheit auch Anwendung in der Analyse von Fahrgastzahlen oder in der Optimierung des Fahrerverhaltens. Auch eine Audio-Integration ist möglich.

Schnelle Anpassung an Lichtverhältnisse

Fahrzeuge haben ein sich ständig veränderndes Umfeld: von hellem Sonnenlicht über schlechte Wetterverhältnisse bis hin zur Dunkelheit eines Tunnels. Selbst das menschliche Auge benötigt eine gewisse Zeit, um sich an plötzlich veränderte Lichtverhältnisse anzupassen. Kameras sind auf ähnliche Weise betroffen. Die Kamera-Technologie muss sich ohne nennenswerte Verzögerung unmittelbar an die Lichtveränderung anpassen können. Anderenfalls könnten für die Forensik wichtige Ereignisse verborgen bleiben, da die Kamera die unterschiedlichen Bereiche im Videobild über- oder unterbelichtet.

Eine neue Generation der Onboard-Kameras

Der Axis ARTPEC-7-Chip in den Kameras garantiert eine hervorragende Bildqualität bei allen Lichtverhältnissen, sowohl nachts als auch tagsüber. Axis Forensic WDR und Axis Lightfinder sorgen dafür, dass das Bild klar und deutlich bleibt, wenn ein Bild unterschiedliche Lichtbereiche aufweist. Dies führt zu optimaler Leistung trotz schlechter Lichtverhältnisse und starker Hintergrundbeleuchtung, wenn die Kamera beispielsweise direkt auf helles Sonnenlicht gerichtet ist. Der AXIS P3935-LR verfügt zusätzlich über den Vorteil der unsichtbaren Infrarot-LEDs (940 nm), die auch eine Überwachung bei völliger Dunkelheit ermöglichen, ohne dabei Fahrer und Passagiere abzulenken.

Darüber hinaus können die Onboard-Kameras eingesetzt werden, um den Fahrweg zu beobachten und das Geschehen aus Sicht des Fahrers aufzuzeichnen. In einem solchen Szenario sorgt die elektronische Bildstabilisierung (EIS) für ein ruhiges Bild, selbst dann, wenn die Kamera Vibrationen ausgesetzt ist. Dank des Gyroskop-Beschleunigungsmessers lassen sich diverse Erschütterungen, hervorgerufen beispielsweise durch einen Unfall, registrieren und verarbeiten. Darüber hinaus erkennt die Kamera auch scharfes Bremsen oder zu schnelles Beschleunigen und kann dem Fahrer über die Datenanalyse sinnvolle Handlungsempfehlungen für ein ökologisches Fahrverhalten geben.

Die neuen AXIS P3925-R und P3935-LR sind speziell für den Einsatz im ÖPV entwickelt und mit modernster Kameratechnologie ausgestattet. Die Kameras haben zudem ein robustes Metallgehäuse der Schutzklassen IK10, IP66, IP67 und sind gegen Korrosion, Wasser und Staub geschützt. Die AXIS P3935-LR verfügt außerdem über ein Audiosystem mit integriertem Mikrofon für die Audioüberwachung sowie über eine leistungsstarke Analysekapazität, mit der es möglich ist, Datenanalyse-Technologien von Drittanbietern – wie zum Beispiel für den Einsatz zur Fahrgastzählung – hinzuzufügen.

“Das Personenaufkommen und die Analysen der Fahrgastdemographie liefern wertvolle Daten, mit der die Verkehrsunternehmen ihre Routen und Serviceleistungen optimieren können. Aktuell können sie auch dazu genutzt werden, die Sitzbelegung zu messen, die Einhaltung der Social-Distancing-Regeln zu kontrollieren und so die Risiken für die öffentliche Gesundheit zu mindern. Über geeignete Videoanalysen lässt sich das Oberdeck eines Doppeldeckerbusses überwachen und bei Zwischenfällen entsprechend den Fahrer warnen oder eine automatische Durchsage abspielen”, so Jan Engelschalt, Business Development Manager Transportation bei Axis Communications.

Schließlich wurden auch die Sicherheitsfunktionen erweitert. Signierte Firmware und sicherer Bootvorgang garantieren, dass die Firmware nicht verändert und nur autorisierte Firmware installiert werden kann. Die Netzwerk-Kameras erfüllen zudem alle relevanten Vorschriften der Transportindustrie, einschließlich EN50155, EN45545 und NFPA 130.

Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

-ARTPEC-7 Chip unterstützt Echtzeit-Erkennung von Objekten

-Axis Lightfinder 2.0, Axis Forensic WDR und OptimizedIR

-Axis Zipstream mit Unterstützung für H.264 und H.265

-EN50155, EN45545 und NFPA 130 konform

-ein gegen Vandalismus geschütztes Metallgehäuse

-optional mit Audiosystem inkl. integriertem Mikrofon

