Ayurveda-Schwangerenmassage – Garbhini-Abhyanga lernen

Ayurvedamassagen gehören zu den schönsten und wirkungsvollsten Massagen – dies gilt auch für die ayurvedische Schwangerenmassage

Auf die Frage der Wirksamkeit und des Wohlgenusses für die Schwangere angesprochen meint der Ayurvedalehrer und Heilpraktiker Wolfgang Neutzler:

Ja, das kann ich bestätigen – und er hat entsprechende Erfahrungen, da der schon seit über 20 Jahren diese Ayurveda-Schwangerenmassage als Massage anbietet und über 15 Jahren die ayurvedische Schwangerenmassage in seiner Ayurvedaschule auch unterrichtet.

Eine Schülerin, die Ayurveda-Schwangerenmassagen lernte, war schon im 7. Monat schwanger. Sie bekam auch selbst 2-mal diese Ayurveda-Schwangerenmassage, damit sie auch ein Gefühl bekommt davon, wie sich diese am eigenen Körper anfühlt und was sie bewirkt.

Diese besagte Schülerin freute sich sehr auf die Behandlung und genoss sie dann auch. Wusste sie doch aus dem Unterricht, wie förderlich diese Ayurveda-Schwangerenmassagen für Körper und Seele ist und wie sehr diese auch positive Auswirkungen auf Mutter und Kind hat.

Denn die Gesundheit der Mutter und ihr emotionales Gleichgewicht vor der Empfängnis und während der Schwangerschaft ist nach Ayurveda der ausschlaggebendste Faktor für die Konstitution sowie die Gesundheit des Kindes.

Doch zurück zu der schwangeren Schülerin – sie lag nur wenige Minuten, und schon begann das Baby in ihrem Bauch zu strampeln. Sie war ganz erfreut und meinte: Das gefällt der Kleinen, und ich finde die Massage auch sehr schön.

Dieses Wohlgefühl wie auch die Tatsache, dass die speziellen Öle und die Ayurveda-Massagen den Stoffwechsel optimieren, was für die werdende Mutter wie für das Kind eminent wichtig ist.

Natürlich sind auch die Gefühle, die Ernährung und der Lebensstil der Schwangeren wichtig – all das wird in der Fachfortbildung “ayurvedische Schwangerenmassage – Garbhini-Abhyanga” unterrichtet, so dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kompetente Begleiter für die Schwangeren sein können.

Ayurveda-Praktizierende, wie auch Hebammen, Physiotherapeuten und auch Kosmetikerinnen u.a. genießen diese kompetente Ausbildung und bieten dann diese Massage dann in ihren Praxen an.

Diese Ayurveda-Schwangerenmassage – Garbhini-Abhyanga kann in der Ayurvedaschule von Wolfgang Neutzler auch Online erlernt werden.

Weitere Informationen zu diese Fortbildung der ayurvedischen Schwangerenmassage – Garbhini-Abhyanga können angefordert werden. Man kann auf ein E-Book über den Nutzen dieser Ayurveda-Fortbildung für die Mutter, das werdende Kind und für die Praktizierenden der Ayurveda-Schwangerenmassage auf dieser Seite anfordern. Zusätzlich gibt es im Moment auch noch die Aktion, dass Teilnehmer/Innen der Fortbildung das Grundlagen-Seminar Ayurveda-Basics – die Ayurveda-Konstitutionsbestimmung Onlinekostenfrei dazu erhalten.

Hier gibt es die weiteren Informationen zu der Ayurveda-Schwangerenmassage-Online

Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule.

Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen in Krisen-Situation.

Der Schwerpunkte seiner Arbeit sind Online-Seminare und -Ausbildungen. Gerade in der heutigen Zeit eine schnelle und effektive Möglichkeit des Lernens, ohne Reisekosten und Stress.

Folgende Online-Angebote gibt es: Ausbildung zur/m Ayurveda-Ernährungsberater/In, Ayurveda-Kochkurse, Abnehm-Training, Ayurveda-Fastenwoche, Kursleiter Ayurveda-Babymassage, Schwangeren-Massage, Ayurveda-Konstitutionsbestimmung, Ayurveda-Entspannungs-Trainer.

Wolfgang Neutzler ist Autor, Co-Autor von 8 Büchern, unter anderem auch von 5 Ayurveda-Büchern.

Das Ziel ist es, ganz vielen Menschen einen Zugang zum Ayurveda zu ermöglichen.

Ayurveda – das Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben

Firmenkontakt

Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler

Wolfgang Neutzler

Wittelsbacherstr. 19

89423 Gundelfingen/Donau

0157 51271025

info@schule-fuer-ayurveda.de

https://www.schule-fuer-ayurveda.de

