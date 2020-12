AzerionOne bekräftigt sein Versprechen für verlässliche und sichere Werbelösungen durch engere Kooperation mit White Ops

NEW YORK & AMSTERDAM – 1. Dezember 2020 – AzerionOne, die zukunftsweisende All-in-One-Programmatic-Plattform für Publisher und Werbetreibende in Europa, gibt bekannt, die Partnerschaft mit White Ops, dem weltweit führenden Anbieter von kollektivem Schutz vor raffinierten Bot-Angriffen und Betrug, weiter auszubauen. Mit den Pre-Bid-Funktionen von White Ops Advertising Integrity bietet AzerionOne besseren Schutz vor raffinierten Bots und Betrug auf sein gesamtes Programmatic Inventory – einschließlich Native, Video-, Online-, Mobile- und Connected TV- Werbung. Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von AzerionOne den Werbetreibenden, Agenturen und Publishern in ganz Europa ein zuverlässiges und sicheres Ökosystems zu bieten.

AzerionOne hat den Anspruch für Werbetreibende markensicheres Inventar und für Publisher erstklassigen Schutz zu gewährleisten. Für die Umsetzung dieser Vision hat AzerionOne sich auf die Suche nach einer passenden Lösung gemacht. Nach einem gründlichen und zeitintensiven Evaluierungsprozess aller auf den Markt verfügbarer geeigneten Lösungen für die Programmatic Plattform, entschied sich AzerionOne für White Ops. Aufgrund der Leistungsfähigkeit, betrügerische, raffinierte bot-basierte Aktivitäten erfolgreich zu erkennen und zu unterbinden, wird AzerionOne ausschließlich mit White Ops zusammenarbeiten und die Pre-Bid-Funktionen von White Ops Advertising Integrity in seinem gesamten Ökosystem einsetzen. Das Commitment von AzerionOne, transparente, qualitativ hochwertige und sichere Lösungen heute und in Zukunft anzubieten, ist jetzt zwei Jahre später noch genauso stark wie zu Beginn.

“Die Zusammenführung von Inhalten, Daten und Technologie mit einem einzigen Unternehmen erlaubt es uns, die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu bieten, die unsere Zielgruppen suchen. Themen wie Datenschutz, Markensicherheit, Betrugserkennung und Media-Performance sind heutzutage von zentraler Bedeutung. Wir haben ein Ökosystem aufgebaut, das uns in die Lage versetzt Verantwortung für all diese Bereiche zu übernehmen. Das macht uns zu einem zuverlässigen und vertrauenswürdigen Partner für viele Werbetreibende, Agenturen und Publisher auf dem europäischen Markt”, so Sebastiaan Moesman, Chief Revenue Officer bei Azerion.

“Es ist essenziell, dass die Werbe-Community zusammenarbeitet, um Betrug im gesamten digitalen Ökosystem zu bekämpfen”, erklärt Tamer Hassan, CEO und Mitbegründer von White Ops. “Die beste Möglichkeit zu gewinnen, ist durch kollektiven Schutz: Wir alle müssen uns verpflichten, die Ökonomie der Cyberkriminalität zu ändern. Betrügerische Interaktionen bereits im Vorfeld zu verhindern, ist ein wesentlicher Schritt in diesem Prozess.”

White Ops überprüft heute mehr als zehn Billionen digitale Interaktionen pro Woche und arbeitet direkt mit den größten Internetplattformen, DSPs und Marktplätzen zusammen. Die Technologie verwendet eine mehrschichtige Erkennungsmethodik, um raffinierte Bots zu erkennen und zu stoppen, und umfasst technische Nachweise, kontinuierliche Anpassung, maschinelles Lernen sowie das Satori Threat Intelligence and Research Team. Daher schützt White Ops Advertising Integrity vor nicht menschlichen Datenverkehr auf allen Plattformen, vom Desktop- und mobilen Web bis hin zu Connected TV und mobiler App.

White Ops ist ein führender Anbieter für Bot-Mitigation und Betrugsschutz. White Ops überprüft über zehn Billionen Interaktionen pro Woche, um Unternehmen sowie die größten Internetplattformen vor schädlichen Bots zu schützen. Raffinierte, hoch-komplexe Bots verhalten sich und agieren wie Menschen, wenn sie auf Anzeigen klicken, Websites besuchen, Formulare ausfüllen, Accounts übernehmen und Zahlungsbetrug begehen. White Ops identifiziert und stoppt schädliche Bots. Die Stärke und der Umfang der Bot Mitigation Platform von White Ops zum Schutz von Unternehmen in den Bereichen Cybersicherheit, digitale Werbung und Marketing veranlasste Goldman Sachs Merchant Banking Division und ClearSky Security in die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu investieren. Für weitere Informationen besuchen Sie www.whiteops.com

Über AzerionOne

AzerionOne ist eine innovative All-in-One-Programmatic-Pattform für Publisher und Werbetreibende in Europa und Teil des Azerion-Ökosystem. Azerion (azerion.com) ist ein globales Technologieunternehmen in der Medien- und Unterhaltungsbranche mit Hauptsitz in Amsterdam. Millionen von Menschen spielen unsere Spiele und sehen sich unsere Videos an. Werbetreibende erreichen mit unserer Technologie ein riesiges Publikum und viele Zielgruppen. Publisher erzielen mit unserer Technologie Spitzeneinnahmen und erreichen mit unseren Inhalten ein hochwertiges Publikum. Was Azerion einzigartig macht: Wir verbinden unterschiedliche Gruppen. Wir erkennen Synergien, finden Effizienzen und weben für jeden unserer Nutzer die besten Stränge zusammen. Azerion: Content, Reichweite, Umsatz, Engagement – eine Million Möglichkeiten.

