B-Corp Zertifizierung erfolgreich: Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft

Nach einem intensiven Bewerbungsprozess hat Leadership Choices, ansässig in Wiesbaden, erfolgreich die Zertifizierung der B-Corp-Bewegung abgeschlossen. Mit 150 Coaches in 27 Ländern unterstützt das Unternehmen Organisationen weltweit dabei, resilientere Führungskräfte zu entwickeln und eine menschlichere Unternehmenskultur zu fördern. Leadership Choices ist Deutschlands 104. B-Corp-Zertifizierung und zudem die erste in Wiesbaden. B-Corp steht für „Benefits Corporation“. Dahinter verbirgt sich ein ethischer, gesellschaftlicher und ökologischer Standard für unternehmerisches Handeln. Die erfolgreich abgeschlossene Erstzertifizierung gilt nun für drei Jahre bis 2027.

Uwe Achterholt, Managing Partner von Leadership Choices, betont: „Wir sind sehr dankbar und stolz, offiziell Teil dieser globalen Bewegung zu sein und unsere unternehmerischen Fähigkeiten als Kraft für das Gute einzusetzen.“

Ein wichtiger Bestandteil des Engagements von Leadership Choices sind ihre sozialen Projekte. Karsten Drath, ebenfalls Managing Partner von Leadership Choices, begibt sich auf jährliche Fundraising-Fahrradtouren zugunsten der Cosmikk-Foundation. Drath erklärt: „Ich habe 2017 eine Aktion gestartet, die Langstreckenradfahren und Fundraising kombiniert. Im Laufe der Jahre hat sich daraus ein Projekt namens ‚Around the World by Bike‘ entwickelt.“ Seine Touren führten Drath bereits quer durch Europa und Nordamerika. Dieses Jahr möchte er Neufundland erreichen und damit die Durchquerung Nordamerikas von West nach Ost abschließen. Die Spenden, die gesammelt werden, fließen in ihre Cosmikk-Foundation, die Führungspersonal von NGOs kostenlosen Zugang zu hochwertigem Coaching ermöglicht. Achterholt ergänzt: „Wir werden weiterhin unsere sozialen Projekte vorantreiben und NGOs unterstützen, und die B-Corp-Zertifizierung wird uns dabei helfen, dies noch effektiver zu tun. Uns fällt vermehrt auf, wie viele der Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, mittlerweile auch B-Corp zertifiziert sind. Dies vertieft sowohl das Vertrauen als auch die Neugierde und die Lust zur gemeinsamen Arbeit.“

Die B-Corp-Zertifizierung ist nicht nur ein Symbol für Leadership Choices‘ Engagement, sondern auch ein Meilenstein in ihrem Bestreben, einen positiven Einfluss auf die Welt zu haben. „Wir sind dankbar und stolz, nun offiziell Teil dieser globalen Bewegung zu sein -einer wachsenden Anzahl von Unternehmen weltweit, die sinnorientiert arbeiten und darauf abzielen, im Sinne der Gemeinwohlökonomie Vorteile für alle gesellschaftlichen Interessengruppen zu schaffen“, erklärt Drath.

Drath betont die Bedeutung der Zertifizierung für Leadership Choices: „Die Zertifizierung zeigt, dass wir es ernst meinen mit unserer Mission „Better Leadership – Better Organizations – Better World‘. Wir werden unser soziales Engagement und unsere gemeinnützige Arbeit sicherlich fortsetzen – aber mit noch mehr Begeisterung.“

Die B-Corp-Zertifizierung stellt für Leadership Choices nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch dem Ansporn dar, ihren Beitrag zu einer besseren Welt weiter zu steigern. Mit ihrem Engagement für ethisches und sinnvolles Handeln setzen sie ein Beispiel für Unternehmen weltweit. In allem, was sie tun, nutzen B-Corp-Führungskräfte ihre unternehmerischen Fähigkeiten als treibende Kraft für das Gute. Achterholt beteuert abschließend: „Angefangen bei dem Zweck unseres Unternehmens, unserem CO2-Fußabdruck, unserer fairen Bezahlungspolitik, unserer Arbeit für NGOs, unserer internen Gemeinschaftsarbeit und vielen anderen Aspekten des täglichen Geschäfts – wir sind dankbar, nun auch offiziell Teil dieses Wandels zu sein.“

Leadership Choices ist eine europäische Unternehmensberatung, die auf die Unterstützung von Top Managern sowie ihren Teams und Organisationen bei der Bewältigung von herausfordernden Situationen spezialisiert ist. Das Team setzt sich dabei zusammen aus zertifizierten Executive Coaches und ausgebildeten Unternehmensberatern, die selbst über umfangreiche internationale Führungserfahrung verfügen. In der Leadership Choices Academy vermitteln internationale Dozenten unter anderem Modelle und praktisches Erfahrungswissen, um die Resilienz von Führungskräften und Mitarbeitern einerseits und die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen andererseits zu stärken.

