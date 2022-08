B Medical Systems eröffnet neues Büro in Indien

Feierlich eröffneten hochrangige Vertreter des luxemburgischen Unternehmens sowie beider Länder das neue Büro in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi

Hosingen (Luxemburg), 1. August 2022 – B Medical Systems, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der medizinischen Kühlkette, gibt die Eröffnung seines neuen Büros in Neu-Delhi, Indien, für seine indische Tochtergesellschaft bekannt.

Das Büro wurde feierlich vom ehemaligen Sekretär der indischen Regierung, Shri C. K. Mishra, eingeweiht. Die Veranstaltung wurde durch die Anwesenheit der Botschafterin des Großherzogtums Luxemburg in Indien, Peggy Frantzen, des Joint Secretary for the Ministry of External Affairs, Shri Sandeep Chakravorty, und zahlreicher anderer Delegierter bereichert.

Dies ist das dritte Büro von B Medical Systems India Pvt. Ltd. in Indien, nachdem Anfang 2021 bereits Büros in Mumbai und Ahmedabad eröffnet wurden. Angesichts der zunehmenden Geschäftsmöglichkeiten in Indien konzentriert sich das Unternehmen auf die Ausweitung seiner Präsenz im ganzen Land, um seine Kunden und Stakeholder bei der Schaffung sicherer, zuverlässiger und nachhaltiger Gesundheitssysteme durch die Bereitstellung hochwertiger medizinischer Lösungen für die Kühlkette zu unterstützen.

Während der Veranstaltung wurde auch eine Absichtserklärung zwischen B Medical Systems India Pvt. Ltd. und der Selco Foundation unterzeichnet, die eine Zusammenarbeit der beiden Organisationen vorsieht. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Kühlkette in Indien zu stärken. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf der mittleren und letzten Meile des Transportes von Impfstoffen und wichtigen Proben zu den Menschen in abgelegenen Gebieten des Landes.

„Dies ist ein historischer Moment für uns“, sagt Jesal Doshi, CEO von B Medical Systems India Pvt. Ltd. „Mit der Eröffnung unseres neuen Büros in der Hauptstadt unterstützen wir Ärzte, Krankenschwestern und Wissenschaftler bei ihrer wichtigen Arbeit. Außerdem bringt es uns unserem Ziel näher, Indien zum weltweiten Zentrum für Impfstoffe zu machen. Wir sind auch stolz darauf, dass eine Absichtserklärung mit der Selco Foundation unterzeichnet wurde. Zusammen wollen wir die Kühlkette für Impfstoffe in Indien stärken und dafür sorgen, dass Lieferungen auf der mittleren und letzten Meile in abgelegenen Gebieten des Landes mit einer funktionierenden Kühlkette geschehen. Dies ist nur ein Beispiel für die Projekte, an denen wir weltweit beteiligt sind, und das erste von vielen, die in Indien folgen werden. In gerade einmal 18 Monaten haben wir viele Meilensteine erreicht, und als Nächstes steht der weitere Ausbau unseres hochmodernen Forschungs- und Entwicklungszentrums in Ahmedabad auf unserer Agenda. Ich möchte all unseren geschätzten Gästen, Stakeholdern und Partnern dafür danken, dass sie heute an dieser Feier teilnehmen und uns bei der Entwicklung unserer Mission in Indien unterstützen.“

B Medical Systems ist ein globaler Hersteller und Vertreiber von Lösungen für Kühlketten von Impfstoffen und medizinischen Kühllösungen. In den drei Hauptgeschäftsbereichen Impfstoffkühlkette, medizinische Kältetechnik und Blutmanagement bietet das Unternehmen über 100 Produkte an. Zu den wichtigsten Produkten von B Medical Systems gehören Impfstoffkühlschränke (Ice Pack und solarbetriebene Kühlschränke mit Direktantrieb (SDD)), Laborkühlschränke, Blutbankkühlschränke, Laborgefrierschränke, Apothekenkühlschränke, Ultratiefkühlschränke und Transportboxen. Alle Produkte verfügen über integrierte 24/7-Fernüberwachungsfunktionen, die zusätzlich dafür sorgen, dass die Produkte ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit bieten. Die Produkte von B Medical Systems werden in mehr als 140 Ländern eingesetzt und auf der ganzen Welt wurden mehr als 500.000 Produkte installiert. B Medical Systems hat Niederlassungen in den USA und Indien.

Bildquelle: B Medical Systems