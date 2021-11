B Medical Systems und Blood Centers of America unterzeichnen neue Vereinbarung

B Medical Systems, Hersteller von medizinischen Kühlgeräten und langlebigen Transportboxen, ist jetzt Vertragslieferant der Blood Centers of America

Noblesville/ Indiana (USA), 29.11.2021 – B Medical Systems, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Kühlkette von Impfstoffen und etablierter Hersteller sowie Distributor von Blutmanagement- und medizinischen Kühllösungen, gibt bekannt, dass er mit den Blood Centers of America (BCA) eine Vereinbarung getroffen hat. Ziel der Vereinbarung ist es, die Bedürfnisse der Blutbankmitglieder im Bereich der Kühlkette besser zu erfüllen. Dementsprechend ermöglicht die neue Vereinbarung den BCA-Mitgliedern ab sofort, nach eigenem Ermessen die von BCA ausgehandelten Sonderpreise und -bedingungen für die medizinischen Kühl- und Transportprodukte und -lösungen von B Medical Systems in Anspruch zu nehmen.

Im Rahmen der Vereinbarung haben BCA-Mitglieder Zugang zu der innovativen Produktlinie von B Medical Systems: Darunter Blutbank-Kühlschränke, Gefriergeräte für die Plasmalagerung, Kontaktschock-Gefriergeräte für das schnelle Einfrieren von Plasma und PCM, Ultratiefkühlgeräte, Kühl- und Gefriergeräte für Labore und Apotheken sowie Transportboxen.

B Medical Systems als weltweit führender Anbieter auf dem Gebiet der sicheren Lagerung und des Transports von Blut, Impfstoffen und anderen wichtigen Proben expandiert damit weiterhin auf dem US-amerikanischen Markt.

„Dies ist eine sehr spannende Partnerschaft zwischen den Blood Centers of America, ihren Mitgliedern und B Medical Systems“, sagt Matt Tallman, Chief Commercial Officer bei B Medical Systems. „Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, mit dem umfangreichen Netzwerk der BCA-Mitglieder zusammenzuarbeiten und ihnen innovative und robuste Produkte zu liefern, mit denen sie ihrer Aufgabe der Sammlung und Verteilung der Blutkonserven in unserem Land nachkommen können. Unsere Produkte geben ihnen die Gewissheit, dass ihre Blutkonserven und -bestandteile während der gesamten Kühlkette sicher bei den richtigen Temperaturen aufbewahrt werden. Wir sind seit über 40 Jahren der international anerkannte Name für Kühlkettenlösungen. Das ist unsere Kernkompetenz.“

Blood Centers of America (BCA) ist das größte Blutversorgungsnetz in den USA, das sich in einzigartiger Weise für die Blutversorgung des Landes einsetzt und dafür wirbt. Die über 60 unabhängigen kommunalen Blutspendezentren sammeln und verteilen mehr als 50 % der landesweiten Blutkonserven und bieten einen zuverlässigen Service mit einem starken Engagement für die Gemeinden, in denen sie tätig sind. Durch die Kombination von fundierten lokalen Kenntnissen und einem ausgedehnten nationalen Netzwerk können sie Dienstleistungen, Ressourcen und Kosteneinsparungen für ihre Kunden ausbauen und in ihre Gemeinden investieren.

B Medical Systems verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bereich der Medizinkühlung. Das Unternehmen wurde im Jahr 1979 unter dem ursprünglichen Firmennamen Electrolux Medical Systems gegründet, als die Weltgesundheitsorganisation die Firma Electrolux in Vianden, Luxemburg mit der Entwicklung einer Lösung beauftragte, um Impfstoffe sicher in der ganzen Welt zu lagern und zu transportieren. Im Jahr 2001 wurde Electrolux Medical Systems Teil der Dometic Group und in Dometic Medical Systems umbenannt. 2015 wurde das Unternehmen von Navis Capital Partners übernommen und der Name in B Medical Systems geändert. Das Unternehmen ist ein kompetenter und zuverlässiger Partner im medizintechnischen Sektor und ein führender Hersteller von Geräten und Lösungen für eine lückenlose Impfstoffkühlkette. Die Produkte von B Medical Systems werden in mehr als 135 Ländern eingesetzt, über 400.000 Geräte sind installiert. B Medical Systems ist seit langem ein vertrauensvoller Partner globaler humanitärer Organisationen wie UNICEF, WHO und Rotes Kreuz und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Gesundheitsministerien, Krankenhäusern, Forschungsorganisationen, Universitäten und Bluttransfusionsorganisationen auf der ganzen Welt.

Firmenkontakt

B Medical Systems

Christian Fabricius

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+49 (0) 89 99 38 87 31

bmedicalsystems@hbi.de

https://www.bmedicalsystems.com/

Pressekontakt

HBI Helga Bailey GmbH – International PR & MarCom

Christian Fabricius

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+49 (0) 89 99 38 87 31

bmedicalsystems@hbi.de

https://www.hbi.de/