Back on track – das vigilius mountain resort ist geöffnet und wieder über die Seilbahn Vigiljoch erreichbar

München/Lana, 03.08.2023 – Das Warten hat ein Ende: Das 5-Sterne-Designhotel ist ab dem 3. August 2023 wieder mit der Vigiljoch Seilbahn, die in den vergangenen Monaten umfassend renoviert wurde, zu erreichen. So können die Hotelgäste wieder entspannt mit der Gondel anreisen. Bei der fast geräuschlosen Bergfahrt mit schönem Weitblick auf Lana, Meran und die Südtiroler Bergwelt werden sie perfekt auf ihren Aufenthalt im vigilius mountain resort eingestimmt. Und auch im Hotel wurde die Zeit genutzt, um die Gästeerlebnisse und -angebote zu verbessern.

Dass das vigilius mountain resort ein ganz besonderes Hotel ist, macht sich schon bei der Anreise bemerkbar. Die auf 1500 Höhenmeter gelegene Oase der Ruhe und Entschleunigung „erklimmen“ die Gäste per Seilbahn. Umso größer ist die Freude über die feierliche Eröffnung der neuen Vigiljoch-Bahn am 03. August, die seit November letzten Jahres nach neusten Standards komplett renoviert wurde. Jetzt können die Gäste wieder stressfrei und entspannt in das Genuss- und Wohlfühlrefugium schweben.

Die Zeit des Seilbahn-Neubaus hat das Team des international gefeierten und nach ökologischen Grundsätzen errichteten Designhotels, entworfen von der italienischen Architektur- und Designlegende Matteo Thun, für kleine Renovierungen und eine Neugestaltung des Saunabereichs genutzt. Auch mit dieser behutsamen Umgestaltung ist das Haus seiner Philosophie treu geblieben: Naturverbunden, mit Fokus auf das Wesentliche und Naheliegende. Es lädt ein, eins zu werden mit dem Rhythmus der Natur und sich auf jene Einfachheit einzulassen, wie sie die Umgebung in stiller Perfektion vorlebt.

Erneuerungen und Aufwertungen im Wellnessbereich

Der Eingangsbereich des Hotels wurde so umgestaltet, dass die Gäste nun bereits beim Betreten des Hotels den herzlichen, offenen Charakter des Hauses spüren und sich willkommen fühlen. Ganz neu hinzugekommen ist ein ebenerdiger circa 30m2 großer Meditationsraum. Der duftende Holzboden und die großen Panoramafenster, die den Blick in den Wald freigeben, schaffen einen Bezug zur natürlichen Umgebung und vermitteln ein Gefühl von Geborgenheit und Einklang mit der Natur. Die neue finnische Sauna bietet Platz für bis zu 20 Personen.

Naturbezug und Wohlfühlambiente

Unaufdringlich und elegant in Form eines Baumstammes fügt sich das Hotel in die umliegende Landschaft ein, gibt den Blick frei auf uralte Lärchen und die einzigartige Bergkulisse der Dolomiten – eine Architektur, die Behaglichkeit und Stil miteinander vereint. Lokale Baumaterialen, regionale Zutaten in der Küche, Klarheit im Design. Nichts lenkt hier ab vom Essentiellen, alle Sinne konzentrieren sich auf eine Sache: Genießen. Egal ob im Spa inmitten von Baumwipfeln oder in den beiden Restaurants, wo unverfälschte regionale Lebensmittel auf kreative Kochkunst treffen.

Über Vigilius Mountain Resort

Das vigilius mountain resort liegt in 1500 Metern Höhe über Lana, nahe Meran und ist vom Tal nur mit der historischen Vigiljoch Seilbahn erreichbar. Angekommen, erwartet die Gäste ein Ort absoluter Stille fernab vom Trubel des Alltags mit Blick über die malerische Landschaft Südtirols. Das von Matteo Thun entworfene Holzhaus schlängelt sich wie ein liegender Baumstamm zwischen Bergwiesen und Wäldern und fügt sich mit seiner organischen Form, den Holzlamellen und Glasfronten nahtlos in die umgebende Natur ein. 41 Zimmer in warmem Holz und Stein konzipiert geben über Panoramafenster den Blick auf die Landschaft frei, holen die Natur ins Innere. Genuss und Geborgenheit stehen im Fokus, sowohl im Spa mit seinem nach Süden gerichteten Pool und den beiden Restaurants – ob hoch oben mit Panoramablick auf die Dolomiten im Restaurant 1500 oder gemütlich und traditionell in der Stube ida. Wie in der Architektur des Hauses sind auch in der Küche die Zutaten klar und ehrlich, das Gros kommt aus der direkten Umgebung, bevorzugt aus biologischer Landwirtschaft. Traditionelles wird neu interpretiert, ohne Schnörkel und Chichi.

Weitere Informationen unter: www.vigilius.it/de

