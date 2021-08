BackupAssist 365 – Microsoft 365-Daten ganz einfach lokal sichern

Ab sofort gibt es eine neue Lösung BackupAssist

Ab sofort gibt es eine neue Lösung BackupAssist aus dem Hause Cortex I.T. Sorgen Sie damit auch in Microsoft 365 und Hosted Exchange für die Einhaltung der bewährten 3-2-1Regel, indem Sie die Cloud-Daten Ihrer Kunden zusätzlich an einen lokalen Speicherort übertragen.

Der australische Software-Hersteller bietet sowohl BackupAssist Classic als auch BackupAssist ER an. BackupAssist erweitert nun die Software-Palette. Alle Vorteile der neuen Lösung im Überblick:

– Lokale Sicherung: Bieten sie zusätzlich Sicherheit, beispielsweise vor Ransomware-Attacken, indem Sie Kundendaten auch außerhalb der Cloud speichern und eine zusätzliche Sicherheitsstufe aufbauen.

– Unabhängigkeit: Microsoft 365 stellt Ihnen keine Backups zur Verfügung, weshalb Sie Daten in OneDrive, SharePoint und Exchange Online mit BackupAssist 365 unbedingt selbst sichern sollten.

Mit dem neuen Ansatz, Microsoft 365- und Hosted Exchange-Daten auch lokal zu sichern, bietet Ihnen BackupAssist 365 noch mehr Flexibilität bei der Datensicherung. Die Funktionen in der Übersicht:

– Lokale Sicherung von OneDrive- und SharePoint-Daten

– PST-Mail-Sicherung von Exchange Online, Hosted Exchange und andren IMAP-kompatiblen Diensten

– Direkter Backup-Download ohne Drittanbieter-Zugriff

– Flexible Speicherziele mit einfacher Einbindung in bereits bestehende Systeme

Überzeugen Sie sich selbst von der Lösung und testen Sie es!

Alle weiteren Infos zu der BackupAssist Lösung finden Sie hier:

https://www.crmpro.de/backup-assist

Die CRMPRO GmbH in Raubling unterstützen Sie seit 1992 rund um Ihr Immobilienunternehmen mit allen Themen der IT:

– Immobilienmaklersoftware FLOWFACT Performer CRM (CRM Software lokal oder in der Cloud)

– Installation / Schulung / Programmierung von Individuallösungen

– Kompletter Schutz Ihrer Daten mit Linogate DEFENDO Immobilien Internet Security

– HP Netzwerktechnologie (Server / PC / Thinclients / Drucker / Scanner)

– Aktualisierung und Überwachung Ihrer IT

– Cloud Telefonie mit anbindung an Ihrer ImmobilienSoftware

– Revisionssichere eMailArchivierung

– Erstellung von Webseiten für Ihr ImmobilienMaklerbüro

– Datenschutzberatung

