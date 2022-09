Bäckerei Pass vergrößert Backstube in Düsseldorf

Düsseldorf, 29. September 2022. Die Bäckerei Pass investiert in einen modernen, energieeffizienten Anbau für ihren Hauptsitz in Düsseldorf. Bei Planung, Bau und Konzeption setzt das Unternehmen auf Vollack, Experte für methodische Gebäudekonzeption. Mit dem symbolischen Spatenstich läuteten die Projektbeteiligten nun im Beisein von Bürgermeister Josef Hinkel den Baubeginn des zweigeschossigen Produktionsgebäudes ein.

Seit 60 Jahren steht die Bäckerei Pass für Qualitätsbewusstsein und Liebe zu traditioneller Handwerkskunst. Diese Unternehmensphilosophie kommt gut an: Um auf die stetig steigende Nachfrage zu reagieren, erweitert die Bäckerei ihren Standort in Düsseldorf mit einem neuen zweigeschossigen Produktionsgebäude. Christoph Pass, Geschäftsführer der Bäckerei Pass, erklärt: „Wir wollen den wachsenden Markt auch in Zukunft aktiv mitgestalten und unseren Kunden weiterhin ein breites Sortiment an qualitativ hochwertigen Backwaren bieten. Mit der Vergrößerung unseres bestehenden Hauptsitzes in Düsseldorf treiben wir unsere Produktion richtungsweisend voran und bleiben gleichzeitig in der Nähe unseres treuen Kundenstamms.“

Bei der Umsetzung des Bauvorhabens vertraut die Bäckerei auf die langjährige Expertise von Vollack. Die Experten für methodische Gebäudekonzeption planen und realisieren den zweigeschossigen Anbau auf einer Bruttogeschossfläche von 1.100 Quadratmetern. Das in massiver Bauweise konzipierte Erdgeschoss schafft zukünftig Raum für Anlieferung, Brötchenproduktion, Konditorei und Kühlzellen. Im Obergeschoss, das in klassischer und leichter Hallenbauweise konstruiert wird, entstehen Büro-, Sozial- und Schulungsräume. Bürgermeister Josef Hinkel äußert sich positiv zum Bauprojekt: „Die Bäckerei Pass hat sich über die Jahre als feste Größe in unserer Stadt etabliert. Die Produktionserweiterung zeigt deutlich, wie beliebt die frischen Backwaren in Düsseldorf sind. So kann es weitergehen.“

Energieeffizienz im Fokus

Wichtiger denn je in der aktuellen Energieversorgungslage: Der Neubau, der an die vorhandene Bestandshalle der Bäckerei angrenzen wird, ist als KfW-Effizienzgebäude 55 geplant. Teil der technischen Gebäudeausrüstung wird eine Wärmerückgewinnungsanlage sein, wie Heiko Hensing, Partner bei Vollack, erklärt: „Die Anlage sorgt dafür, dass Produktionswärme nicht verloren geht, sondern sich so effizient wie möglich nutzen lässt. Damit spart unser Kunde Geld und leistet einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Wir freuen uns, die Bäckerei auf dem Weg in eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft zu begleiten.“ Die Fertigstellung des Erweiterungsbaus ist für Juli 2023 geplant.

Vollack

Design + Build: Mit einem Team von 300 Mitarbeitenden bundesweit, davon circa zwei Drittel aus Architektur und Ingenieurwissenschaften, ist Vollack Spezialist für die methodische Planung, den Bau sowie für die Revitalisierung nachhaltiger, energieeffizienter Gebäude im Bereich Büro, Industrie, Gesundheit. Je nach Kundenwunsch übernimmt Vollack die Generalplanung und Projektsteuerung, die komplett schlüsselfertige Ausführung oder realisiert als Projektentwickler individuelle Mietflächen für Unternehmen, die nicht selbst investieren möchten. Arbeitswelten mit Zukunfts-Gen, die Menschen ermutigen, Möglichkeiten eröffnen und den Erfolg beschleunigen, sind erklärte Passion. Vollack arbeitet mit den neuesten Methoden: BIM (Building Information Modeling) und LEAN (Lean Construction). Gebäude für die stetige Optimierung ihres Geschäfts machen Vollack zu einem langjährigen Wegbegleiter namhafter Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen. Genau zugeschnitten auf den Bedarf und auf die Prozesse hin optimiert, entstehen nach der Vollack Phase NULL® bundesweit kundenindividuelle Lösungen mit Alleinstellungscharakter.

Bäckerei Pass

Die Bäckerei Pass steht seit ihrer Gründung im Jahr 1962 für Qualität und Liebe zu traditioneller Handwerkskunst. Sie betreibt 19 Filialen und beschäftigt circa 150 Mitarbeitende. Diese achten bei der Arbeit besonders auf den schonenden Einsatz natürlicher, altbewährter Rohstoffe, formen die Backwaren stets von Hand und backen Brote nach alten Hausrezepten. So bleibt jedes Produkt im Sortiment ein Unikat und verspricht eine hohe Qualität. Das Familienunternehmen wird in zweiter Generation von den Geschwistern Christoph Pass und Dorothee Kortenkamp-Pass geführt.

