Baladna DE: Hersteller orientalischer Lebensmittel spendet an die Lebenshilfe Grevenbroich

Erneutes soziales Engagement von Unternehmer Abdulrazak Kattan

Die Lebenshilfe in Grevenbroich hatte Besuch von einem besonderen Weihnachtsmann, der für die Mitarbeiter der Einrichtung Pakete mit orientalischen Lebensmitteln, und für die betreuten Kinder zusätzlich Geschenke in seinem Baladna Sack dabei hatte. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der als Weihnachtsmann verkleidete Firmeninhaber Abdulrazak Kattan, selber Vater von vier Kindern, die Geschenke leider den Bewohnern nicht selber überreichen, sie wurden deshalb vor der Tür sicher abgelegt: “In dieser besonderen Zeit ist die Förderung und Unterstützung von Einrichtungen wie der Lebenshilfe ein persönliches Anliegen von mir und meinen Mitarbeitern. Soziale Institutionen sind in der aktuellen Krise vor besondere Herausforderungen gestellt, und leisten einen enormen Beitrag für die Gesellschaft.”

Nach dem Besuch bei der Lebenshilfe überraschte Kattan auch noch deutsche und syrische Familien mit Geschenken – eine gelungene deutsch-orientalische Weihnachtsaktion.

Baladna bedeutet Heimat

Bereits während des ersten Corona Lock Downs wurde Baladna aktiv und unterstützte die Gemeinde Heinsberg mit 500 Lebensmittelpaketen die an bedürftige Menschen verteilt wurden. Dazu Werner Krauss, Geschäftsführer Baladna, Deutschland: “Baladna heißt “Heimat”. Unser Unternehmen ist der größte Hersteller und Händler von orientalischen Lebensmitteln in Deutschland, und wurde von dem syrisch-türkischen Unternehmer Abdulrazak Kattan nach dessen Flucht aus Aleppo in der Südtürkei gegründet. Wir sind als Unternehmen mit unserer Europa-Zentrale seit 2017 in Nordrhein-Westfalen aktiv, und wurden hier sehr freundlich aufgenommen. Unsere Spende ist eine Geste der Dankbarkeit und Nächstenliebe.”

Baladna DE kooperiert bei dieser Aktion mit dem lokal engagierten Verein Kraftspenden Grevenbroich e.V.: “Das ist unsere erste gemeinsame Aktion und wir haben schon Pläne für weitere Aktivitäten.” kommentierte Vereinsvorstand Ulrich Stein.

Informationen zur Lebenshilfe:

https://www.lebenshilfe-rhein-kreis-neuss.de/

Informationen zur Heinsberg Spende:

https://geilenkirchen-lokal.de/?p=59391

Informationen zu Kraftspenden:

https://www.facebook.com/kraftspendengrevenbroich/

Baladna ist Hersteller und Händler von orientalischen, Halal- und Luxus-Lebensmitteln seit 1998, und wurde von dem syrisch-türkischen Unternehmer Abdulrazak Kattan in der Südtürkei gegründet. Seit 2017 wird der europäische Markt von Grevenbroich aus mit einem eigenen Warenlager bedient. Die Produkte zeichnen sich durch ihre Premium-Qualität aus, die höchsten Spezifikationen und internationalen Standards entsprechen. Das Unternehmen bietet eine große Vielfalt an haltbaren Lebensmitteln. Das Sortiment umfasst rund 200 Produkte, von Gewürzen über eingelegtes Gemüse und Bohnen bis hin zu syrischen Spezialitäten wie Macdous. Der Vertrieb läuft auch über einen eigenen Online Shop.

