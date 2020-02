Ballermann Award 2020

Verleihung der „Partyoscars“ wieder in Willingen (Sauerland)

„And the Winner is…“. Mit diesen Worten werden am 01. März 2020 zum vierzehnten Mal die BALLERMANN AWARDS verliehen. Nach zwei Jahren in Oberhausen kehrt Deutschlands berüchtigtste Partymarke Ballermann mit der Verleihung der Party-Oscars in sein Wohnzimmer nach Willingen/Upland ins Sauerland zurück.

Seit seiner Einführung im Jahr 2006, hat sich der Ballermann Award als bedeutendster Preis der deutschen Eventszene und begehrteste Trophäe im Schrank der Mallorca- und Partyschlagerstars etabliert. Nicht umsonst gilt der Ballermann Award als „Party-Oscar“, dessen Verleihung regelmäßig für das Fernsehen aufgezeichnet wird und über den viele TV- und Printmedien aktuell berichten. Zu den Preisträgern der vergangenen Jahre gehören u.a. Jürgen Drews, Matthias Reim, Mia Julia, Mickie Krause, Schäfer Heinrich und Ina Colada.

Ina Colada ist es auch, die gemeinsam mit Frank Neuenfels durch das diesjährige Programm der Ballermann Awards 2020 führen wird.

In diesem Jahr dabei sind Stars der Musikszene wie u.a. die Band Stereoact, der Sänger Menderes, Stefan Stürmer, Schlagerstar Norman Langen, Partyprinzessin Marry, die Autohändlern Jörg und Dragan, das Chaos-Team sowie die Fernsehdetektive Marta u. Jürgen Trovato nebst vielen weiteren Prominenten und Label-Bossen der Eventszene.

Mehr Infos: www.ballermann-award.de

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

