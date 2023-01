Ballermann Ranch ändert Besuchsmöglichkeiten

Patentreffen und ein „Tag der offenen Tür“ ersetzen monatliche Führungen. Gruppenführungen und Hochzeiten auf der Gut Aiderbichl Ranch weiterhin möglich.

Seit nunmehr 4 Jahren gehört die Ballermann Ranch im Scholener Ortsteil Blockwinkel zu Europas größtem Tierbegegnungshof Gut Aiderbichl. Sechzig gerettete Pferde, Esel und Ponys haben ihr Für-Immer-Zuhause bei Annette und Andre Engelhardt gefunden. Regelmäßige monatliche Führungen gaben Interessierten und Tierfreunden bislang die Möglichkeit, sich von der Haltung und Pflege der Tiere zu überzeugen – dies ändert sich nun. Anstelle der monatlichen Führungen wird es nunmehr ein großes Patentreffen in der Osterzeit sowie einen „Tag der offenen Tür“ im Herbst geben. Gruppenführungen ab 10 Personen bleiben nach Terminvereinbarung aber weiterhin möglich. Dies gilt auch für Hochzeiten in der kleinen St. Leonhard Kapelle auf dem Ranchgelände, für die es bereits erste Termine in 2023 gibt.

„Mit dem jährlichen Patentreffen wollen wir den vielen Tierpaten unserer Schützlinge die Möglichkeit geben, sich kennen zu lernen, auszutauschen und ein paar schöne Stunden in der großen Aiderbichl-Familie mit den Tieren zu verbringen“, erläutern Annette und Andre Engelhardt das neue Besucherkonzept. „Beim „Tag der offenen Tür“ sind dann wieder alle Interessierten herzlich auf das Gut der geretteten Tiere in Blockwinkel eingeladen. Dann haben wir auch die Zeit, die Welt von Gut Aiderbichl intensiv vorzustellen – eine Welt der Tiere, die weit mehr ist, als nur ein Verbund von Gnadenhöfen“, berichtet Andre Engelhardt weiter. „Beibehalten werden die Gruppenführungen ab 10 Personen, die an allen Tagen der Woche nach telefonischer Vereinbarung möglich sind und die gerne von Vereinen und bei größeren Familientreffen in Anspruch genommen werden können.“

Mehr Infos und Kontakt zur Ballermann Ranch: Telefon 04245-3179970 oder www.ballermann-ranch.com

Zusatzinfo:

Was ist GUT AIDERBICHL eigentlich?

GUT AIDERBICHL ist Europas größter Verbund an Tierbegegnungs- und Lebendhöfen in sechs Ländern (Deutschland, Österreich, Ungarn, Frankreich, Schweiz, Rumänien). 350 Mitarbeiter*innen kümmern sich täglich um weit über 6.000 gerettete Tiere auf 30 Höfen. Dazu eine Tierakademie mit vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten und Ausbildungen rund um Tiere und deren Wohlergehen. Enge Kooperationen mit veterinärmedizinischen Hochschulen und Stiftungen sorgen für ein stetig wachsendes Wissen um die Gesundheit, verbesserte Haltungsbedingungen sowie um kognitive Fähigkeiten aller Tierarten.

Die Ballermann Ranch in Blockwinkel ist der nördlichste Ableger von Gut Aiderbichl. Im Jahr 2018 verschenkten Annette und Andre Engelhardt ihre 10 Hektar große Ranch an die Tierretter. Schwerpunkt der von Annette u. Andre Engelhardt ehrenamtlich geleiteten Ballermann Ranch in Niedersachsen sind Pferde und Esel.

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

