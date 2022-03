Ballermann Ranch Führung mit Schäfer Heinrich

Siebzig große und einige kleine Tierfreunde besuchen Gut Aiderbichls Esel- und Pferdeparadies in Niedersachsen

Damit hatten die Tierfreunde, die am Sonntag die Ballermann Ranch und deren Pferde, Esel und Ponys besuchten, nicht gerechnet. Schäfer Heinrich, der RTL-Star aus „Bauer sucht Frau“, gesellte sich mit Nachbarn zu den Gästen und begleitete die Führung über das große Anwesen. „Schäfer Heinrich“, so Annette Engelhardt, „ist ein großer Verehrer von unserem Schnütchen Tessa, der kleinen Stute mit der schiefen Schnute. Schäfer Heinrich wollte herzlich gerne das zu Ostern erscheinende Kinderbuch mit den Abenteuern von Tessa und ihren Freunden auf dem Weg nach Gut Aiderbichl unterstützen. Darüber freuen wir uns sehr.“

Freude löste der Besuch des prominenten Gastes auch bei den Tierliebhabern aus, die sich eifrig mit dem TV-Star und den freilaufenden Pferden und Eseln fotografieren ließen. Die längste Anfahrt hatte diesmal ein junger Mann, der nur um die Engelhardts und ihre Idee einer Ballermann-Pferderanch für gerettete Tiere persönlich kennenzulernen, aus München angereist war.

Annette und André Engelhardt brachten mit spannenden Geschichten ihren Gästen die geretteten Tiere näher. Sogar neue Tierpatenschaften wurden geschlossen.

Bei all diesen vielen Eindrücken verging die rund 2 1/2 stündige Ranchführung wie im Fluge.

Ein Wiedersehen wird es nun erst wieder am Sonntag, den 03. April, geben. Dann öffnen sich die Tore der Tierschutz-Ranch wieder mit lustigen und herzigen Tiergeschichten für Groß und Klein.

