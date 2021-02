Ballermann Ranch verschiebt Tierschutzpreisverleihung

Zunächst keine Verleihung des “Gut Aiderbichl Mariechen der Ballermann Ranch” für besonderes Engagement für die von Gut Aiderbichl geretteten Tiere im Sulinger Land

Seit 2019 verleiht die zum Gut Aiderbichl Gnadenhofverbund gehörende Ballermann Ranch in niedersächsischen Scholen einen eigenen Preis für herausragenden Einsatz für gerettete Tiere. Wurde in 2019 Schäfer Heinrich aus “Bauer sucht Frau” ausgezeichnet, war es 2020 ein Knobelverein aus dem Ruhrgebiet. Die Mitglieder hatten ihren jährlichen Malle-Trip gegen einen Besuch der Ballermann Ranch eingetauscht (wir berichteten).

Die Verleihung des “Gut Aiderbichl Mariechen der Ballermann Ranch”, so der Name des besonderen Preises in Form eines Plüsch-Eselchens, sollte eigentlich wieder im Rahmen der Verleihung der Ballermann Awards in Willingen am ersten Sonntag nach Karneval erfolgen.

“Es ist für uns sehr wichtig, das ein solcher Preis, der für den Einsatz von Tieren in Not steht, auch einen besonderen Rahmen erhält. Der Ballermann Award, der liebevoll auch als Party-Oscar bezeichnet wird und bei dessen Verleihung alljährlich die Elite der deutschen Event- und Partyszene vertreten ist, stellt den richtigen Rahmen dar”, erläutert André Engelhardt, der gemeinsam mit seiner Frau Annette nicht nur die ehrenamtliche Gutsleitung der Ballermann Ranch für Gut Aiderbichl in Niedersachsen ausübt, sondern gleichsam Inhaber der berüchtigten Partymarke Ballermann ist.

Die Engelhardts versuchen nun einen neuen Termin zu finden, bei dem die besondere Bedeutung der Auszeichnung für tierliebe Menschen und/oder Institutionen gewürdigt werden soll. Evtl. im Sommer, wenn die Ballermann Ranch ihr 10-jähriges Jubiläum feiern möchte.

Tatsächlich sind schon 10 Jahre seit Gründung der engelhardtchen Pferderanch, mit der auch die Partymarke Ballermann ihr Hauptquartier ins Sulinger Land nach Niedersachsen verlegte, vergangen.

“Wir haben schon ganz vorsichtig mit den ersten Planungen einer Jubiläumsfeier für August/September begonnen”, bestätigt Annette Engelhardt. “Wenn Corona uns keinen Strich durch die Rechnung macht, wird es eine Mischung aus Ballermannparty und Countryfest, wobei jedoch die geretteten Ponys, Esel und Pferde auf Gut Aiderbichls Ballermann Ranch die eigentlichen Stars sein werden.”

Kandidaten für den Tierschutzpreis “Gut Aiderbichl Mariechen der Ballermann Ranch” gibt es eine ganze Menge. “Das Interesse der Menschen und deren Hilfsbereitschaft in diesem trauigrigen Coronajahr für die von Gut Aiderbichl geretteten Tiere war enorm. Da fällt es sehr schwer, nur einen Preisträger auszuwählen”, bestätigen Annette und André Engelhardt.

