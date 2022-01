Ballermann-Rancher unterstützen Tierheim

Gemeinsam für Tiere. Auch im neuen Jahr vergessen die Ballermann-Markeninhaber das Tierheim in Sulingen nicht.

Beinahe ist es schon eine herzliche Tradition, das jährliche Treffen von Annette Engelhardt ( Gut Aiderbichl Ballermann Ranch) und Marita Görges vom Tierheim Lindern. Zwei, die die Liebe zu den Tieren verbindet. Für die Aiderbichl Gutsleiterin Annette Engelhardt ist es wichtig, immer auch über die Grenzen des eigenen Hofes zu schauen. „Während bei uns auf der Ranch die Tiere ihr Zuhause gefunden haben, sind die vielen Tiere im Tierheim Lindern noch immer auf der Suche nach einem Heim, in dem sie geliebt werden und glücklich sein können.“

Und weil Worte allein nicht wirklich helfen, übergab Annette Engelhardt auch in diesem Jahr wieder eine Bar-Zuwendung in Höhe von fünfhundert Euro sowie einige Sachspenden für die Tombola des Tierheims an Marita Görges. „Es ist immer schön, wenn wir uns auf unsere regelmäßigen Unterstützer und Sponsoren, wie die Leute von der Ballermann Ranch, verlassen können. Dies gibt und Planungssicherheit und wir können Tieren helfen, die sonst einsam und alleingelassen wären,“ bedankte sich die Leiterin des Sulinger Tierheims in Lindern.

Die BALLERMANN RANCH ist der nördlichste Ableger von Europas größtem Verbund von Begegnungs- und Lebenshöfen geretteter Tiere GUT AIDERBICHL.

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

