Balluff gewinnt mit IO-Link Wireless Platz 1 bei den Produkten des Jahres 2023

Über 6.200 Teilnehmer gaben ihre Stimme ab und wählten aus 96 Produkten in 12 Kategorien das IO-Link-Wireless-System von Balluff auf den ersten Platz.

Neuhausen – Die Leserjury der Computer & Automation hat entschieden: Bei der Wahl der Produkte des Jahres 2023 in der Kategorie „Kommunikation & Vernetzung“ wurden der IO-Link Wireless Master, Bridge und Hub von Balluff auf den ersten Platz gewählt. Michael Zahlecker, Balluff Produktmanager IO-Link Wireless, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und möchten uns bei der Leserjury der Computer & Automation für ihre Anerkennung bedanken. Die Auszeichnung bestätigt unser Engagement für die Entwicklung innovativer Automatisierungslösungen, die unseren Kunden helfen, ihre Produktionsprozesse zu optimieren und zu verbessern. Wir sind überzeugt, dass IO-Link Wireless ein wichtiger Bestandteil der Zukunft der Fabrikautomation sein wird.“

Flexibel, intelligent und kabellos: Vorteile von IO-Link Wireless für die Fabrikautomation

IO-Link Wireless ist ein vielversprechender neuer Standard, der die hohen Anforderungen der Fabrikautomation erfüllt. Unser Wireless-System besteht aus einem Master, Hub und einer Bridge, die Daten drahtlos empfangen und somit eine flexible Planung und Installation ermöglichen. Die kabellose IO-Link Variante erlaubt eine noch flexiblere und nachhaltigere Integration von Sensoren und Aktoren, mit der bewährten Zuverlässigkeit und Leistung des kabelgebundenen IO-Link. IO-Link Wireless ist eine neue, vielversprechende Lösung für die Fabrik der Zukunft, die bei Transportsystemen mit hohen Geschwindigkeiten und Werkzeugwechseln sowie bei Fräsmaschinen eine hohe Prozesssicherheit bietet. Der Wireless-Master empfängt Daten per Funk von der Bridge oder dem Hub, anstatt sie über ein Kabel zu empfangen. Das hat zahlreiche Vorteile wie eine einfachere Planung und Installation, mehr Flexibilität bei Design und Mobilität sowie eine längere Lebensdauer von Steckern und Kabeln.

1921 in Neuhausen a. d. F. gegründet, steht Balluff mit seinen 3900 Mitarbeitern weltweit für innovative Technik, Qualität und branchenüber-greifende Erfahrung in der industriellen Automation. Als führender Sen-sor- und Automatisierungsspezialist bietet das Familienunternehmen in vierter Generation ein umfassendes Portfolio hochwertiger Sensor-, Identifikations-, Netzwerk- und Softwarelösungen an.

Im Jahr 2022 verzeichnete die Balluff Gruppe einen Umsatz von rund 567 Mio. Euro. Neben dem zentralen Firmensitz in Neuhausen a. d. F. verfügt Balluff rund um den Globus über Vertriebs-, Produktions- und Entwicklungsstandorte und ist mit 38 Tochtergesellschaften und weiteren Vertretungen in 61 Ländern aufgestellt. Dies garantiert den Kunden eine schnelle weltweite Verfügbarkeit der Produkte und eine hohe Beratungs- und Servicequalität direkt vor Ort.

