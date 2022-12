Banken-Software: movisco AG ist ISTQB® Gold Partner im Testing

Banken setzen auf zertifizierte Expertise und Qualitätssicherung statt Hotfixes

Agile Methoden in der Entwicklung von Softwareanwendungen finden auch bei Banken immer stärkere Verbreitung. Gerade dabei ist die ständige Überprüfung der Softwarequalität entscheidend. Doch die Erfahrung zeigt, dass der Faktor Zeit limitierend bei Implementierungsprojekten ist. Wird womöglich zu Beginn eines Projektes noch viel Zeit in Planung und oft auch in Softwareauswahl gesteckt wird, fehlt diese regelmäßig zum Ende des Projektzeitraums – in der Durchführung, Analyse und auch Dokumentation der jeweiligen Testfälle treten zeitmangelbedingt oft Probleme auf. Da beweisen zertifizierte Technologie-Partner für Software-Testing oftmals ihren Wert – wie auch die movisco AG. Die spezialisierte Management- und IT-Beratung für Finanzdienstleistungsunternehmen und den Banking Sektor ist jetzt als ISTQB® Gold Partner im Testing zertifiziert worden: https://www.movisco.de/blog/qualitaet-gewinnt-movisco-istqb-gold-partner-test-testing.

ZERTIFIZIERUNGEN: MOVISCO AG BEWEIST ANERKANNTE EXPERTISE

Die movisco AG hat durch eine Vielzahl an Projekten in verschiedensten Bereichen des Testings einen großen Erfahrungsschatz aufgebaut. Aber nicht nur Praxiserfahrung zählt. Die movisco AG legt großen Wert auf die Weiterbildung: So haben die Mitarbeitenden in den letzten drei Jahren mehr als 50 Zertifizierungen im Bereich Test absolviert.

Service: Weitere inhaltliche Informationen zum Thema Software-Testing bei Banken:

– https://www.movisco.de/blog/auswirkungen-agiler-anwendungsentwicklung-auf-die-testpraktiken-in-banken

– https://www.movisco.de/blog/software-bugs-istqb-softwaretest-testing-movisco-academy

Die movisco AG mit Sitz in Hamburg, Bonn und Frankfurt ist eine spezialisierte Management- und IT-Beratung für Finanzdienstleistungsunternehmen und den Banking Sektor. movisco entwickelt Business Intelligence (BI)- sowie Data-Warehouse-Lösungen und berät ihre Kunden in den Bereichen Risikomanagement, Regulatorik, Unternehmenssteuerung und Finanzen.

movisco AG, Osterbekstraße 90a, 22083 Hamburg, Tel.: +49 40 767 53 777

movisco AG, Fritz-Schäffer-Straße 1, 53113 Bonn, Tel.: +49 228 9293 9145

movisco AG, Taunusanlage 8, 60329 Frankfurt a.M., Tel.: +49 69 174 98 590

info@movisco.com, www.movisco.com

