Banking Circle unterstützt Händler im Zahlungsverkehr beim Weihnachtsgeschäft

Überweisungen in US-Dollar für Online-Marktplätze vermeiden Umrechnungsgebühren, die Gewinne der Verkäufer reduzieren

London, 20. November 2020 – Nach der Einführung von US-Dollar-Überweisungen für Amazon-Händler in den USA, Kanada und Mexiko Anfang dieses Jahres bietet der Finanzinfrastruktur-Anbieter Banking Circle nun US-Dollar-Überweisungen für Verkäufer in Europa, sowie eine größere Bandbreite von Online-Markplätzen an.

Der erweiterte Service ist nun vor der Weihnachtszeit verfügbar und bietet Zahlungsdienstleistern ein zusätzliches Angebot für ihre Kunden. Durch die Nutzung von virtuellen IBANs lassen sich die Erlöse von Online-Shops wie Amazon, eBay, Shopify, Wish, Walmart, Newegg, Souq (Amazon VAE), Jet, Wayfair und Etsy bündeln.

Die meisten Marktplätze zahlen Verkäufer in der Währung des Landes aus, in dem die Verkäufer ihr Bankkonto haben. Beispielsweise werden Zahlungen von einem US-Marktplatz an ein deutsches Unternehmen in Euro abgewickelt – unabhängig davon, ob der Händler ein US-Dollar-Konto besitzt. Bei diesem Währungsumtausch fallen die internationalen Umrechnungsgebühren des Marktplatzes an, in der Regel etwa 4% des Zahlungswertes.

Um diesen Gewinnverlust für Händler zu vermeiden, hat Banking Circle im Juni 2020 eine US-Dollar-Einzugslösung für Amazon-Zahlungen an Geschäfte in Nord- und Mittelamerika (USA, Kanada, Mexiko) eingeführt. Jetzt bietet die Bank den Verkäufern auf den Marktplätzen weitere Unterstützung, indem sie rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft auf einer größeren Anzahl von Online-Marktplätzen US-Dollar-Überweisungen einführt. Dieser Service steht auch Unternehmen in der EU und Großbritannien zur Verfügung.

Anders la Cour, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Banking Circle, sagt: “In der aktuellen Situation benötigen kleine Unternehmen, die über Online-Marktplätze verkaufen, zusätzliche Unterstützung. Banking Circle verbessert die finanzielle Einbindung von KMUs durch die Einführung von US-Dollar-Überweisungen auf mehr Marktplätzen. Durch die neue Lösung können Zahlungsdienstleister ihren KMU-Kunden weltweit einen wichtigen Mehrwert bieten.”

Mit Banking Circle Virtual IBANs werden den Händlern im Zahlungsverkehr US-Bankverbindungen zugewiesen, so dass die Marktplätze in US-Dollar und über ihren ACH-Zahlungskorridor (die US-Version von SEPA und BACS) bezahlen können. Dies ermöglicht es Händlern, international zu verkaufen und die Kontrolle über die Devisen und die Zahlungsmethode ihrer Geschäftseinnahmen zu übernehmen.

Mit US-Dollar als Teil von Virtual IBAN erweitert Banking Circle den Service, den Zahlungsunternehmen ihren Händlern anbieten können:

EU-Marktplätze: Verkäufer bekommen eine DE IBAN und können SEPA-Gutschriften erhalten

Marktplätze in Großbritannien: Verkäufer bekommen eine Bankleitzahl und Kontonummer und können BACS, CHAPs und Faster Payment Credits erhalten

US-Marktplätze: Verkäufer bekommen eine ABA-Nummer und eine Kontonummer und können ACH-Gutschriften erhalten

Banking Circle Virtual IBAN ist eine Bezahlungslösung für mehrere Währungen und Gerichtsbarkeiten. Damit müssen Händler nicht mehr diverse Bankverbindungen unterhalten. Devisenhändler und Zahlungsdienstleister können ihren Kunden eigene virtuelle IBANs zuweisen. Bei vollständiger Transaktionstransparenz werden Zahlungsannahme und Prüfungszeit reduziert. Banking Circle Virtual IBAN verringert auch die Wahrscheinlichkeit von Fehlern bei der Abwicklung grenzübergreifender Zahlungen. Darüber hinaus werden die Abstimmungs- und Abwicklungszeiten verkürzt, wodurch Devisen- und Zahlungsverkehrsgeschäfte das Kundenerlebnis verbessern. Die durchgehende Transparenz reduziert auch das AML- und KYC-Risiko.

Banking Circle ist ein Anbieter von Finanzinfrastrukturen für Zahlungsdienstleister und Banken. Als voll lizenzierte Bank ohne Legacy-Systeme ermöglicht die Technologie von Banking Circle Zahlungsdienstleistern und Banken jeder Größenordnung, Chancen in der digitalen Wirtschaft zu nutzen – schnell, kostengünstig und mit erstklassiger Compliance und Sicherheit – mit direktem Zugang zu einem Clearing, das alte, bürokratische und teure Systeme umgeht.

Banking Circle Lösungen erhöhen die finanzielle Integration. Von Buchhaltung über Kredite, internationale Zahlungen bis hin zu Abwicklung, Risikoabsicherung und Compliance hilft die Technologie von Banking Circle Tausenden von Unternehmen, länderübergreifende Transaktionen in einer Weise zu tätigen, die bisher nicht möglich war.

Banking Circle ist im Besitz von EQT VIII und EQT Ventures in Partnerschaft mit den Gründern von Banking Circle. Banking Circle hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über Niederlassungen in London, München, Amsterdam und Kopenhagen.

