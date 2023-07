Barbie: Das sind die coolsten Looks der Deutschland Premiere

Mit der Deutschland-Premiere des Blockbusters „Barbie“ wurde auch bei uns der Barbiecore-Trend entfacht. Zur Premiere in Berlin schlüpften die Promis und geladene Gäste in ihre schönsten Looks um auf dem Pink Carpet zu glänzen und mit den Hauptdarstellern zu feiern. Doch Margot Robbie (33) alias Barbie und Ryan Gosling (42), er spielt Barbies Freund Ken, kamen trotz ursprünglicher Ankündigung nicht zur Filmpremiere nach Berlin.

Grund dafür ist der Streik zu dem die US-Schauspielgewerkschaft Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) aufgerufen hat. Deren Präsidentin ist Fran Drescher, bekannt aus der TV-Serie „Die Nanny“. Angemessene Honorare für alle Darsteller und Drehbuchautoren der Hollywood-Industrie ist einer der Streikgründe. Relevant ist das insbesondere für weniger häufig gebuchte Schauspielerinnen und Schauspieler. Viele bekannte Gesichter zeigen sich solidarisch und ergreifen Partei.

Die coolsten Barbie-Looks zur Premiere

Trotz großer Enttäuschung wurde die Premiere gebührend gefeiert, auch wenn nicht alle geladenen Gäste es verstanden den Barbie-Dresscode richtig zu interpretieren. Doch keine Sorge, PlusPerfekt – Magazin für Diversity in Fashion – hat für euch die coolsten Looks recherchiert.

Barbie-Energy statt Ken-ergy

zeigt Bill Kaulitz (IG: @billkaulitz) mit seinem kunterbunten Hosenanzug mit All-Over-Pailletten und auffälliger Nailart. Dabei sind die pinken Plateau-Schuhe nicht zu vergessen. Wem der Look irgendwie bekannt vorkommt… Richtig, Harry Styles hat den Seventies-Style bereits seit einigen Jahren für sich entdeckt. Wie jeder gute Barbie-Look, macht auch der Pailletten-Pantsuit von Bill Kaulitz richtig gute Laune.

Alle Fotos unserer Lieblingsstyles zur Barbie-Deutschland-Premiere auf PlusPerfekt.de

