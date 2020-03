BARC Score 2020: IDL erneut “Market Leader” Financial Performance Management DACH

Fachabteilungen profitieren von benutzerfreundlicher und intuitiver Software für Planung, Konsolidierung, Reporting und Analyse mit vordefinierten Regeln, betriebswirtschaftlichem Content und effizienten Workflows

Mit dem breitesten Produktportfolio, ihren umfassenden Einsatzmöglichkeiten und ihrem Leistungsvermögen ist die IDL CPM Suite nach wie vor erste Wahl beim Financial Performance Management. Zu diesem klaren Ergebnis kommt der BARC Score Financial Performance Management DACH, der den Anbietermarkt im deutschsprachigen Raum bewertet. Die IDL-Unternehmensgruppe belegt auch 2020 die Spitzenposition im Bereich “Portfolio Capabilities”. Von den insgesamt 15 im BARC Score Financial Performance Management DACH bewerteten Anbietern belegt IDL mit nur drei weiteren die Kategorie “Market Leader”.

Ergänzt um Applikationen für intelligentes Datenmanagement bietet die IDL CPM Suite den Fachabteilungen umfassende Leistungsfähigkeit mit ausgeprägt fachlicher Tiefe für diverse Detailplanungen, Finanzplanung, Konzernkonsolidierung, Group Reporting, Meldewesen und Finanzdatenanalyse. Die Konsolidierungssoftware von IDL ist nach IDW PS 880 zertifiziert. Die Analysten von BARC sehen als Stärke der Software von IDL die Integration der Funktionen für Planung und Konsolidierung, die vordefinierten betriebswirtschaftlichen Regeln, effiziente Workflows sowie die intuitive Bedienbarkeit insbesondere für Fachanwender. BARC hebt dabei die hohe Zufriedenheit der IDL-Kunden mit dem Projekterfolg ihrer Implementierungen hervor, die aus den Ergebnissen des BARC Planning Survey 19 hervorgeht.

Benchmark für Auswahlentscheidungen

“Die wiederholte Spitzenplatzierung bei BARC macht IDL zum Benchmark für Financial Performance Management, wo immer bei Auswahlentscheidungen funktionale Breite und umfassendes Leistungsvermögen hohe Priorität haben”, freut sich Bernward Egenolf, Geschäftsführer bei der IDL-Unternehmensgruppe. “Wir haben gerade in den letzten Jahren bewusst sehr stark in die Produktentwicklung investiert. Aufbauend darauf wird die Markterschließung in den kommenden Jahren eine höhere Priorität bekommen.”

Die IDL CPM Suite kann wahlweise on premise, als Cloud-Dienst via Microsoft Azure oder auch in hybriden Szenarien angewendet werden.

IDL ist führender Anbieter von Software Applications für Financial Performance Management. Die hohe Fachkompetenz in den Bereichen Konsolidierung, Planung, Reporting und Analyse überzeugt über 1.100 Unternehmen. Branchenführende Konzerne vertrauen weltweit seit Jahrzehnten auf Software und Services “Made in Germany”. Die Marktführerschaft der IDL wird durch unabhängige Analysten bestätigt.

